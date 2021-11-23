Глава Дагестана Сергей Меликов провел собрание на актуальные темы

О принимаемых мерах по оказанию качественной медпомощи, формированию резерва лекарств, организации вакцинации населения против COVID-19 проинформировала врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева. По ее словам, учитывая сложившуюся эпидситуацию, в республике развернуто около 3 тысяч коек, на которых получают лечение более 2,3 тыс. пациентов. В реанимации и интенсивной терапии находятся около 200 человек. Свободный коечный фонд составляет свыше 19%.



«Необходимо отметить, что у нас увеличивается количество лабораторно подтвержденных случаев. Сегодня их 205. Благодаря тестированию, в том числе и экспресс-тестам, мы стали выявлять и бессимптомных», – сообщила Беляева.



Что касается вакцинации, то, по словам врио министра, на сегодня Дагестан занимает 85 место в стране по проценту вакцинированных: он составляет 20,2% против 44,9% в целом по стране.



Глава региона в этой связи напомнил всем о важности вакцинации против COVID-19 и о необходимости соблюдения принятых ранее ограничений.



Предваряя обсуждение проблемных вопросов, выявленных Центром управления регионом с 13 октября по 21 ноября 2021 года, глава республики констатировал, что многие из них, в том числе связанные с дорожным строительством, водоснабжением, водоотведением, реформированием ЖКХ, – системные и не могут быть решены в короткие сроки. Вместе с тем для их реализации требуется высокая исполнительская дисциплина, которая не может не вызывать нареканий. Было отмечено, что ситуацию в этом отношении надо кардинально менять.



Как отметил в своем выступлении руководитель ЦУРа в Дагестане Магомедсултан Абдуралимов, за прошедшую неделю в обработку принято почти 5,5 тыс. обращений граждан. Основная их масса поступает из Махачкалы, Дербента и Каспийска. Значительное снижение обращений отмечается в Хасавюрте и Избербаше.



При этом резко возросло число обращений граждан, связанных с ненадлежащим качеством или отсутствием отопления. По данным Госжилинспекции РД, на территории региона остаются без горячего водоснабжения более 50 многоквартирных домов. Также население беспокоит отсутствие электричества и холодной воды, ремонта дорог, задержка соцвыплат гражданам, отсутствие детсадов, рост цены за проезд в общественном транспорте.



В рамках совещания Абдуралимов подробно остановился на наиболее резонансных инцидентах. В частности, на обращении родителей выпускных 9-11 классов Бабаюртовской средней общеобразовательной школы №2: уже который год выпускников отправляют в другую школу, объясняя это тем, что у данной школы нет лицензии, и по этой причине нет возможности выдавать аттестаты. Как разъяснил врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, здание школы относится к незавершенным объектам строительства, и на сегодня нет заключения государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.



В этой связи глава республики поручил Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову взять на особый контроль это обращение и решить вопрос к началу февраля 2022 года.



Возросли обращения жителей Каспийска в связи с появлением в районе школ и пешеходных переходов стай агрессивных бездомных собак. Глава республики, поручил руководству города изучить опыт других регионов по решению вопроса с бродячими животными.



Еще одна резонансная тема связана с жителями поселка «Загородный» в Махачкале, где бывшим и действующим сотрудникам ФСИН много лет назад были выделены земельные участки, на которых со временем появились более 160 хозяйств, построены школа и мечеть. Недавно федеральная служба заявила о намерении снести их как незаконные постройки на казенной территории, объясняя это тем, что ранее данные участки выделялись не для строительства.



Глава Дагестана поручил врио вице-премьера республики Рамазану Джафарову провести с участием представителей Минюста, Минимущества, Росимущества, Управления ФСИН по РД, мэрии Махачкалы совместное совещание, на котором необходимо выработать предложения для последующего решения вопроса.



Как сообщил Рамазан Джафаров, рабочая группа по данному вопросу уже создана и ведется работа по изучению сложившейся ситуации. В ближайшее время будут выработаны предложения для согласования с руководством ФСИН России по разрешению данной проблемы.



Кроме того, на совещании обсудили меры, принимаемые администрациями муниципальных районов и городских округов республики по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями.



Проинформировал по этой теме врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов. По его словам, еще в середине текущего года Управлением Федеральной налоговой службы по РД совместно с региональным Управлением Росреестра был сформирован и направлен в районы и города предварительный перечень сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, в отношении которых муниципальным образованиям необходимо проводить работу по выявлению правообладателей.



Обращаясь к главам муниципальных образований, Эминов подчеркнул, что они, в первую очередь, должны понимать, что данная работа позволит увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. С другой стороны, это позволит уточнить налоговый потенциал. «Большинство проблем возникает именно из-за недостаточной информации в ЕГРН, дублирования объектов недвижимости там и ранее недостоверно внесенных сведений», – отметил руководитель Минимущества РД.



По его словам, в целом по республике на сегодня поступило свыше 600 заявок на внесение данных по правообладателям. В сравнении с другими субъектами ситуация неплохая, но необходимо более активно всем подключиться к этой работе. «Здесь надо учитывать дублирующие объекты, объекты по которым невозможно выявить правообладателей, но для выявления таких объектов на местах необходимо проводить активную и системную работу», – отметил врио министра.