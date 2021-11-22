Хабиб Нурмагомедов и Андрей Кириленко открыли спортивную площадку в Махачкале

На небольшой территории объекта расположены корт для игры в баскетбол 3х3, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.

Площадка подарена образовательному учреждению благотворительным фондом «Кириленко-детям». Она представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания. Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта: плотный контакт и борьба возможны не только в ринге, но и на баскетбольном корте.

«Большая заслуга в том, что площадка здесь установлена, принадлежит Хабибу Нурмагомедову, потому что на протяжении 3-4 лет он помогает фонду “Кириленко-детям”. Кроме того, своим автографом он подписывает разные вещи, которые мы продаем, а на вырученные деньги строим в том числе такие площадки», – отметил на открытии объекта Андрей Кириленко.

Хабиб Нурмагомедов в свою очередь поблагодарил Андрея Кириленко за поддержку детского спорта в стране:

«Мы – дагестанцы любим не только единоборства, но и такие командные виды спорта как баскетбол. Если хорошо развивать этот вид спорта, то уверен, наши земляки добьются в нем больших успехов. Здесь на площадке, если кто заметил, есть изображение двух игроков, которые демонстрируют ту же борьбу, но за мяч. Это близко нам по духу, потому что бороться мы умеем. Спасибо большое Андрей за эту площадку и успехов во всех дальнейших добрых начинаниях».

В завершении Андрей Кириленко и Хабиб Нурмагомедов продемонстрировали свое умение забрасывать мячи в баскетбольную корзину.