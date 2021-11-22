Пятеро студентов ДГТУ стали финалистами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По итогам полуфинальных мероприятий, прошедших в распределенном очно-заочном формате в Северо-Кавказском федеральном округе, 59 студентов стали финалистами Кубка по менеджменту « Управляй! ». Пятеро из них – студенты Дагестанского государственного технического университета. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Кубка.

В рамках кубка участники, с помощью специального бизнес-симулятора, пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития.

«Финалист молодежного кубка по менеджменту “Управляй!” – весомый статус как для участника проекта, так и для партнеров-работодателей, ведь ребята попадают в список 150 лучших студентов управленцев со всей России. Напомню, что на кубок было подано более 30 000 заявок на старте, а это значит, что финалист уже прошел конкурс 200 человек на 1 место», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финале проекта, который пройдет с 30 ноября по 2 декабря, конкурсанты поборются за возможность попасть в 10 сильнейших студентов страны и пройти обучение на программе профессиональной переподготовки ВШГУ РАНХиГС «Современные технологии управления: Лидеры Будущего». Также среди призов четвертого сезона, организаторы готовы выделить студентам от 5 до 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, дать возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны или получить полноценное приглашение на работу, возможность пройти программу «Наставничество», стать участником чемпионата Global Management Challenge и множество других ценных призов, сообщают организаторы.