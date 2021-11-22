Республике на эти цели из федерального бюджета было выделено 2,3 млрд рублей.
Как сообщил Яхъя Бучаев, по состоянию на 15 ноября текущего года в бюджеты муниципальных образований профинансированы средства в объеме 1 млрд 694 млн рублей.
Абдулпатах Амирханов напомнил, что в рамках реализации поручения Президента РФ с 1 сентября 2021 года во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики организовано бесплатное сбалансированное горячее питание для учащихся 1-4 классов.
Республике на эти цели из федерального бюджета было выделено 2,3 млрд рублей.
Как сообщил Яхъя Бучаев, по состоянию на 15 ноября текущего года в бюджеты муниципальных образований профинансированы средства в объеме 1 млрд 694 млн рублей.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..