ЗАМАНА - Организацию горячего питания для школьников обсудили в Правительстве

Организацию горячего питания для школьников обсудили в Правительстве

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22 ноября, 2021. Понедельник 11:35
Организацию горячего питания для школьников обсудили в Правительстве

Абдулпатах Амирханов напомнил, что в рамках реализации поручения Президента РФ с 1 сентября 2021 года во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики организовано бесплатное сбалансированное горячее питание для учащихся 1-4 классов.

Организацию горячего питания для школьников обсудили в Правительстве
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Республике на эти цели из федерального бюджета было выделено 2,3 млрд рублей.

Как сообщил Яхъя Бучаев, по состоянию на 15 ноября текущего года в бюджеты муниципальных образований профинансированы средства в объеме 1 млрд 694 млн рублей.

 

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