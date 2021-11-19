Накануне, 18 ноября, в Москве Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по вопросу рассмотрения «Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».

Выступая с докладом на открытии мероприятия, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил такой формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи при разработке основного документа, определяющего приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но также на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Помощник Президента РФ – Секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы субъектов России, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертное сообщество.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ», – подчеркнул он. При этом Марат Хуснуллин отметил, что главной задачей семинара является выработка решений, которые будут положены в основу Стратегии, а она в свою очередь станет действенным документом, позволяющим достигнуть результата.

Участники семинара в формате круглых столов обсудили ключевые элементы Стратегии для внесения уточнений в проект документа.

«Прежде всего Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами Президента России, – отметил Ирек Файзуллин. – Инструменты, нашедшие отражение в проекте Стратегии, сформированы и подобраны с учетом современных, высокотехнологичных решений. Благодаря этому мы сможем с одной стороны повысить доступность качественного и комфортного жилья для граждан, с другой – упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом».

В ходе работы участниками семинара по группам были подняты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли. Помимо этого, на семинаре говорили о достижении показателей по вводу жилья, развитии индивидуального жилищного строительства и вовлечении в оборот земельных участков.

Особое внимание участники семинара уделили проблемам в развитии ЖКХ и путям их решения. Речь шла в том числе о модернизации коммунальной инфраструктуры и возможностях привлечения частных инвестиций, сокращении углеродного следа при оказании услуг ЖКХ, создании комфортной городской среды и других мерах по обеспечению повышения комфорта, качества и уровня жизни граждан.

Марат Хуснуллин подчеркнул важность рассмотрения темы развития строительства в увязке с развитием ЖКХ. «Мы абсолютно убеждены в том, что, если мы сегодня не приведем в порядок ЖКХ, у нас не получится решить вопросы строительства», – сказал он.

Также в ходе семинара обсуждались вопросы создания Единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств.

Напомним, формат обучающего тематического семинара-совещания впервые прошел в столице России в июне этого года, когда руководители регионов дали свои комментарии к проекту Стратегии строительной отрасли, и они были учтены в новой редакции документа как единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому субъекту.и