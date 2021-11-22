ЗАМАНА - Дагестанцы собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода

Дагестанцы собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода

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22 ноября, 2021. Понедельник 11:31
Дагестанцы собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода

Сбор средств для нижегородской туристки Анастасии Резенковой завершен. Анастасия попала в аварию в Дагестане.

Дагестанцы собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода
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По пути в Ахтынские бани, в горах, ее машину протаранил встречный автомобиль, вследствие чего она получила перелом седьмого шейного позвонка и оказалась парализована.   25 дней девушка провела в реанимации в Махачкале, после ее перевели в палату, где продолжалось лечение. Как рассказал жених пострадавшей, виновники ДТП осознают свою вину и стараются по возможности помогать. Девушку еще ждет длительная реабилитация, которую она будет проходить в клинике «Три сестры» в Подмосковье. Фондом «Чистое сердце» был организован сбор средств, который на сегодняшний день уже завершен.
 

 

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