Дагестанцы собрали средства для реабилитации пострадавшей в ДТП туристки из Нижнего Новгорода

По пути в Ахтынские бани, в горах, ее машину протаранил встречный автомобиль, вследствие чего она получила перелом седьмого шейного позвонка и оказалась парализована. 25 дней девушка провела в реанимации в Махачкале, после ее перевели в палату, где продолжалось лечение. Как рассказал жених пострадавшей, виновники ДТП осознают свою вину и стараются по возможности помогать. Девушку еще ждет длительная реабилитация, которую она будет проходить в клинике «Три сестры» в Подмосковье. Фондом «Чистое сердце» был организован сбор средств, который на сегодняшний день уже завершен.

