Свыше 60 архитекторов России собрались в Дербенте
- Автор Шахри
- 22 ноября, 2021. Понедельник 11:29
19 ноября, в Дербенте, на базе Музея ковра декоративно-прикладного искусства состоялось мероприятие, в рамках образовательной программы Архитекторы.рф. Программа реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка».
В мероприятии принимают участие более 60 архитекторов со всей страны. Среди них главные архитекторы различных городов, известные тем, что проектируют и реконструируют уникальные здания.
«Наши градостроительные дебаты с образовательной функцией. Дербент — это город о котором все присутствующие слышали за счет департамента архитекторы России, главного архитектора города и его команды, и благодаря всем тем изменениям, которые происходят в городе. Дербент для нас — это площадка для того, чтобы мы имели интересную тему для нашего профессионального спора.», — рассказала куратор программы Архитекторы.рф Александра Чечеткина.
В рамках дебатов будут обсуждаться темы «Туристической мили» Дербента и развития набережной, как туристической территории или многофункционального жилого района.
«Нам интересно послушать аргументы участников по этим позициям, надеемся, что аргументы будут приняты к сведению в дальнейшей реализации проектов», — добавила Александра Чечеткина.
С ознакомительной презентацией для своих коллег выступил главный архитектор Дербента Иса Магомедов. Он рассказал про историю развития города, о реализованных проектах, и тех, которые находятся на стадии разработки.
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