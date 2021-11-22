19 ноября, в Дербенте, на базе Музея ковра декоративно-прикладного искусства состоялось мероприятие, в рамках образовательной программы Архитекторы.рф. Программа реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка».

Проект обеспечивает российские города квалифицированными специалистами для создания доступного и качественного жилья и формирования комфортной городской среды.

В мероприятии принимают участие более 60 архитекторов со всей страны. Среди них главные архитекторы различных городов, известные тем, что проектируют и реконструируют уникальные здания.

«Наши градостроительные дебаты с образовательной функцией. Дербент — это город о котором все присутствующие слышали за счет департамента архитекторы России, главного архитектора города и его команды, и благодаря всем тем изменениям, которые происходят в городе. Дербент для нас — это площадка для того, чтобы мы имели интересную тему для нашего профессионального спора.», — рассказала куратор программы Архитекторы.рф Александра Чечеткина.

В рамках дебатов будут обсуждаться темы «Туристической мили» Дербента и развития набережной, как туристической территории или многофункционального жилого района.

«Нам интересно послушать аргументы участников по этим позициям, надеемся, что аргументы будут приняты к сведению в дальнейшей реализации проектов», — добавила Александра Чечеткина.

С ознакомительной презентацией для своих коллег выступил главный архитектор Дербента Иса Магомедов. Он рассказал про историю развития города, о реализованных проектах, и тех, которые находятся на стадии разработки.