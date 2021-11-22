ЗАМАНА - В Дагестане продолжают реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья

В Дагестане продолжают реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья

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22 ноября, 2021. Понедельник 11:27
В Дагестане продолжают реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья
     О реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда говорили сегодня, 19 ноября, на совещании у Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.
В Дагестане продолжают реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья
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В частности, были рассмотрены программы этапов 2013-2017 и 2019-2024 годов.

Абдулпатах Амирханов напомнил, что в этом году между республикой в Фондом ЖКХ было подписано дополнительное соглашение. В соответствии с ним на территории региона будут досрочно завершены программные мероприятия в части расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года.

С основным докладом выступил врио министра строительства Дагестана Артур Сулейманов. Он рассказал, что по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планировалось досрочно к концу текущего года расселить 72 семьи в 7 домах (в г. Махачкале- 6, в Унцукульском районе - 1). Общий объем бюджета составляет 86,95 млн рублей.

В текущем году, отметил Сулейманов, по г. Махачкала осталось заключить соглашения на выкуп жилых помещений с 7 собственниками, а также заключить договоры социального найма с 16 нанимателями жилых помещений. Запланированные контракты по переселению жителей в Унцукульском районе заключены.

«По Махачкале до конца года мы должны выполнить все обязательства и программу завершить досрочно, чтобы далее перейти к следующему этапу по тем домам, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года», - разъяснил врио министра.

В текущем году были утверждены «дорожные карты» в целях завершения мероприятий по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, согласованные с главами муниципальных образований.

С начала текущего года в г.Махачкале расселено 11 семей, в г. Дербент – 17 семей, в г. Избербаш – 1 семья.

Артур Сулейманов также отметил, что на сегодняшний день на территории Республики Дагестан признан аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2017 года 71 многоквартирный дом.

«Из них 50 многоквартирных домов общей площадью 40,09 тыс.кв.м, признанных аварийными до 1 января 2021 года, информация по которым в установленном порядке представлена в Минстрой РД и внесена в АИС «Реформа ЖКХ». Еще 5 МКД общей площадью 3,13 тыс.кв.м., признанных аварийными после 1 января 2021 года, информация по которым в установленном порядке представлена в Минстрой РД и внесена в АИС «Реформа ЖКХ». Еще 16 домов на стадии формирования документации и внесения в систему», - рассказал министр.

По итогам обсуждения муниципальным образованиям рекомендовано усилить работу по завершению программы переселения граждан, чтобы исключить срыва сроков реализации мероприятий.

В совещании приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, руководство администраций Махачкалы, Дербента, Кизляра, Избербаша, Унцукульского района.

 

 

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