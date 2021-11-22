ЗАМАНА - Внимание, премия!

Внимание, премия!

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22 ноября, 2021. Понедельник 11:24

В январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума состоится финал премии IT-проектов «Цифровые вершины 2021».

Внимание, премия!
Информация

Премия учреждена в виде конкурса среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов жизнедеятельности человека. Соучредителями премии являются ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Минцифры России.

Участниками конкурсного отбора могут стать физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации. Участие в мероприятии является бесплатным. Прием заявок организован по следующим номинациям:

-     Лучшее ИТ-решение для школьного обучения;

-     Лучшее ИТ-решение для высшего образования;

-     Лучшее ИТ-решение для дополнительного образования;

-     Лучшее ИТ-решение для здравоохранения;

-     Лучшее ИТ-решение для транспорта;

-     Лучшее ИТ-решение для комфортной и безопасной жизни;

-     Лучшее ИТ-решение для умного города;

-     Лучшее ИТ-решение для малого бизнеса;

-     Лучший государственный сервис;

-     Лучшее ИТ-решение для энергетики;

-     Опора цифровизации.

Ознакомиться с положением о премии, а также подать заявку для участия можно на официальном сайте: https://digital-summit.ru/. Обращаем внимание, что прием заявок ведется до 23 декабря 2021 года.

Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые Вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнеров премии.

Контактное лицо для взаимодействия – Софья Еркушова, тел.: +7 (916) 926-19-30, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..    

 

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