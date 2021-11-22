Премия учреждена в виде конкурса среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных структур, а также развитие социальных аспектов жизнедеятельности человека. Соучредителями премии являются ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Минцифры России.
Участниками конкурсного отбора могут стать физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации. Участие в мероприятии является бесплатным. Прием заявок организован по следующим номинациям:
- Лучшее ИТ-решение для школьного обучения;
- Лучшее ИТ-решение для высшего образования;
- Лучшее ИТ-решение для дополнительного образования;
- Лучшее ИТ-решение для здравоохранения;
- Лучшее ИТ-решение для транспорта;
- Лучшее ИТ-решение для комфортной и безопасной жизни;
- Лучшее ИТ-решение для умного города;
- Лучшее ИТ-решение для малого бизнеса;
- Лучший государственный сервис;
- Лучшее ИТ-решение для энергетики;
- Опора цифровизации.
Ознакомиться с положением о премии, а также подать заявку для участия можно на официальном сайте:
Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые Вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнеров премии.
Контактное лицо для взаимодействия – Софья Еркушова, тел.: +7 (916) 926-19-30, адрес электронной почты: