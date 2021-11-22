Врио Министра строительства РД Артур Сулейманов с рабочей поездкой посетил Каякентский район и город Дагестанские Огни

Объект начали строить ещё в феврале 2010 года, однако до сих пор строительство не было завершено, объект не был сдан в эксплуатацию. Осмотрев здание будущей больницы, врио Министра строительства отметил, что строительство велось по проектной документации, выполненной более 10 лет назад, подчеркнув необходимость актуализации проектных решений и приведения их в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.



Также Артур Сулейманов осмотрел площадку, где планируют построить очистные сооружения для Дагестанских Огней. Начало работ запланировано на 2022 год. Врио Министра строительства запросил сведения о ходе проектных работ и степени достоверности исходных данных для проектирования объекта. Проектной организации было рекомендовано дополнительно проанализировать и актуализировать имеющиеся исходные данные для проектирования с использованием опыта проектировщиков систем очистных сооружений из других регионов. Было акцентировано внимание проектной организации на принятии наиболее рациональных проектных решений с учётом реального объема стоков.