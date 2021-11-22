ЗАМАНА - В Дагестане завершается строительство первой солнечной станции мощностью 15 МВт

В Дагестане завершается строительство первой солнечной станции мощностью 15 МВт

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22 ноября, 2021. Понедельник 10:59

Завершается строительство первой солнечной станции мощностью 15 МВт в Южно-Сухокумске, сообщил на своей странице в «Инстаграме» врио вице-премьера Дагестана Манвел Мажонц. Инвестором является ГК «Хевел», объем инвестиций – 1,5 млрд рублей.

В Дагестане завершается строительство первой солнечной станции мощностью 15 МВт
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Суммарная годовая выработка — 20 млн кВт*ч. Планируемый год ввода – II квартал 2022 года. На этапе строительства создано около 70 рабочих мест и 20 на постоянной основе. Манвел Мажонц отметил, что реализация проекта позволит решить целый комплекс региональных задач: от повышения качества энергоснабжения, создания новых рабочих мест до увеличения налоговых поступлений в бюджет. Данный проект важен и с точки зрения экологической составляющей. Напомним, что Глава РД Сергей Меликов и группа компаний «Хевел» на площадке Петербургского международного экономического форума 2021 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе. ГЛАВА РДДАГЕСТАН
 

 

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