В Дагестане завершается строительство первой солнечной станции мощностью 15 МВт

Суммарная годовая выработка — 20 млн кВт*ч. Планируемый год ввода – II квартал 2022 года. На этапе строительства создано около 70 рабочих мест и 20 на постоянной основе. Манвел Мажонц отметил, что реализация проекта позволит решить целый комплекс региональных задач: от повышения качества энергоснабжения, создания новых рабочих мест до увеличения налоговых поступлений в бюджет. Данный проект важен и с точки зрения экологической составляющей. Напомним, что Глава РД Сергей Меликов и группа компаний «Хевел» на площадке Петербургского международного экономического форума 2021 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития солнечной энергетики в регионе. ГЛАВА РДДАГЕСТАН

