ЗАМАНА - Программу догазификации Дагестана обсудили на заседании регионального штаба

Программу догазификации Дагестана обсудили на заседании регионального штаба

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22 ноября, 2021. Понедельник 10:05
  В четверг, 18 сентября, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Дагестана Манвела Мажонца в режиме ВКС состоялось заседание регионального штаба по вопросу внедрения социально ориентированной системы догазификации населенных пунктов, проводимой в рамках реализации государственной программы в области обеспечения газоснабжения и газификации в Республике Дагестан.
Программу догазификации Дагестана обсудили на заседании регионального штаба
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В заседании приняли участие врио министра энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов, руководители органов местного самоуправления, представители органов исполнительной власти и ПАО «Газпром».

Как отметил Манвел Мажонц, на сегодняшний день во взаимодействии с муниципалитетами, а также при содействии Прокуратуры Дагестана скорректирован и сформирован пообъектный сводный план-график. Проект плана направлены в газораспределительные организации на согласование и внесение сведений о мероприятиях, необходимых для создания технической возможности подключения домовладений, и сроках их проведения.

Также он добавил, что республика попала в перечень субъектов, в котором действует единый оператор. Создание единого оператора является для региона одним из приоритетных направлений дальнейшего развития газовой отрасли республики. Осуществление в последующем единым оператором, как строительства межпоселковых газопроводов, так и внутрипоселковых сетей, в том числе на отрезках «последней мили», позволит обеспечить полную синхронизацию мероприятий по газификации, а также консолидировать в собственности единого оператора все вновь строящиеся объекты газификации

Далее с докладом выступил врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов. Он сообщил, что заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах и в администрациях муниципальных образований, через единый портал государственных услуг. Согласно его данным количество домовладений в Дагестане, подлежащих догазификации составило 2553, а количество заявок граждан на догазификацию составило – 888.

Кроме того, было отмечено, для удобства подачи заявок и увеличения количества точек их приема, республиканский МФЦ заключил соглашение с газораспределительными организациями ООО

«Газпром Газораспределение Дагестан» и ООО «Газпром Газораспределение Махачкала» по приёму заявок на догазификацию от граждан по принципу «одного окна». Прием заявок на базе МФЦ начат с 20 октября текущего года в 43 филиалах. Заявки по подключению домовладений к сетям газораспределения принимаются и на сайте Единого оператора газификации (connectgas.ru).

По итогам заседания ответственным исполнителям даны поручения об активизации процесса и усиления работы по информационному сопровождению мероприятий по догазификации, так как данный вопрос является одним из важнейших факторов успешной реализации мероприятий. Продолжить работу по инвентаризации домовладений, подлежащих догазификации в газифицированных населенных пунктах, с учетом наличия правоустанавливающих документов на домовладение и земельный участок, а также оказывать содействие гражданам в решении вопроса формирования пакета документов, необходимого при оформлении заявки для заключения договоров на его подключение.

 

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