Лидер РД Сергей Меликов выразил соболезнование семье ветерана Великой Отечественной войны Гасана Раджабова

«К горькому нашему сожалению, уже не просто с каждым годом, а с каждым месяцем и даже днем представителей поколения победителей становится все меньше. Боевой и трудовой путь этих замечательных людей для нас – истинный пример стойкости, мужества и веры в светлое будущее России.

С глубоким прискорбием узнали в Дагестане об уходе из жизни вашего отца, совсем немного не дожившего до своего 100-летия. Это невосполнимая потеря для всех нас», – подчеркнул Сергей Меликов в обращении к сыну ветерана.

С 1942 года в составе 11 гвардейского корпуса 9 армии, проявляя героизм и воинскую доблесть, Раджабов Гасан Раджабович участвовал в сражениях за Осетию. Защищал Родину от врага, который прорывался к нефтяным богатствам Кавказа. Несмотря на тяжелое ранение, Раджабов достойно проявил себя и в мирной жизни – жил и работал как истинный патриот в родном Табасаранском районе.

«Светлая память о Гасане Раджабовиче навсегда останется в сердцах дагестанцев, как о ярком представителе легендарного поколения фронтовиков, который отстоял свободу и независимость Родины, а после отдавал все силы, энергию развитию родного края», – говорится в соболезновании.