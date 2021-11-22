В Дагестане на берегу моря развивают инвестплощадку «Золотые пески»

В субботу, 20 ноября, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил территорию туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески», расположенного в прибрежной зоне в Дербентском районе.

Сегодня здесь располагается инвестиционная площадка, принадлежащая на правах собственности АО «Корпорация развития Дагестана», а также подведомственное Минтуризма республики ГБУ ТЦ "Золотые пески".

Основная цель визита – ознакомление с реализацией инвестпроекта возводимого нового туристско-рекреационного комплекса «Золотые Пески» и анализ ситуации с территорией комплекса ГБУ, оценка потенциала инвестплощадки.

Первоначально делегация осмотрела территорию ГБУ. Сегодня учреждение продолжает функционировать как гостиничный комплекс, но, как отмечает руководство учреждения, перестало пользоваться былой популярностью среди туристов. Здание базы отдыха устарело, помещения нуждаются в ремонте, есть проблемы с коммуникациями, территория нуждается в благоустройстве.

Стоит отметить, что ранее в рамках федеральной программы от села Урсун до туристско-рекреационного комплекса была подведена дорога в 10 км.

Далее делегация направилась на территорию реализуемого рядом с ГБУ инвестиционного проекта «Золотые пески», инициатором которого выступает компания ООО «Сэйвер-М». Между Минимуществом РД и «Сэйвер-М» заключен договор аренды на 49 лет земельного участка площадью 1,7 га.

Как рассказала генеральный директор «Сэйвер-М» Наталья Спиридонова, в настоящее время в проект вложено более 300 млн рублей: завершено строительство и обустройство четырехэтажной гостиницы на 100 койко-мест и ресторана на 60 посадочных мест, построен открытый бассейн, спортивная и детская площадки, благоустроена территория. Также здесь продолжается строительство семиэтажного гостиничного комплекса на 320 койко-мест с крытым бассейном. Проведены работы по благоустройству. В текущем году инвестором создано 35 рабочих мест, при полной реализации проекта планируется создать более 150.

Наталья Спиридонова, обращаясь к Абдулпатаху Амирханову, отметила, что со стороны Правительства РД инвестор надеется на поддержку в создании инфраструктуры. Также инициатор предлагает построить большой аквапарк, для этого необходимо дополнительно 4-5 га земли.

Стоит отметить, что инвестиционная площадка «Золотые пески» на сегодняшний день состоит из нескольких секторов, в том числе участки, состоящие на балансе Корпорации развития Дагестана, участки, предоставленные инвестору, а также территория государственного бюджетного учреждения.

Как сообщил гендиректор АО «Корпорация развития Дагестана» Гимбат Гимбатов, корпорацией проведено межевание участка площадью 17,6 га на 7 земельных участков для активной работы по взаимодействию с инвесторами. По поручению Правительства республики разработаны правила предоставления этих участков в аренду, определены условия и стоимость аренды. В настоящее время КРД рассматривает заявки от инвесторов, решение будет приниматься на совете директоров.

По итогам осмотра Абдулпатах Амирханов дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам. В частности, Минтуризма Дагестана поручено в оперативные сроки разработать предложения по дальнейшему использованию территории ГБУ «Золотые пески», ее развитию и возможности привлечения инвесторов. Также поручено проработать вопросы развития инвестиционной площадки «Золотые пески» в части подведения необходимой инфраструктуры, а именно: водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения, газификации, очистных сооружений.

Главная задача – эффективное использование территории и создание комфортных условий для отдыха жителей республики и туристов, подытожил Абдулпатах Амирханов.