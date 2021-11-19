ЗАМАНА - Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе

Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе

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19 ноября, 2021. Пятница 14:51
Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе

Постоянное представительство Дагестана в Москве реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе, в рамках которой, в частности, следит за поступлением и отчислением студентов, выявляет отличников и готовит предложения по назначению стипендий главы Республики Дагестан, а также проводит воспитательную работу. Об этом сообщил ТАСС врио постоянного представителя республики при президенте РФ Владислав Толстюк.

Постпредство Дагестана реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе
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"Мы осуществляем в определенной степени контроль за студентами: прослеживаем поступление в вузы, отчисления из вузов, выявления отличников, спортсменов и талантливых молодых дарований. Ежегодно готовим предложения по назначению стипендий главы Республики Дагестан, а также стипендий различных фондов для студенческой молодежи", - сказал он.

На сегодняшний день около 4,5 тыс. студентов из Дагестана обучаются в более чем 100 вузах Москвы. Главным направлением работы постпредства с молодежью является культурная и социальная адаптация их в столице, воспитание уважения к традициям и обычаям народов РФ, а также воспитание патриотизма. Во многих вузах Москвы созданы студенческие сообщества и землячества, что позволяет повысить контроль за студентами. Большое внимание уделяется вопросам религиозного просвещения и противодействию идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде.

Постпредство оказывает консультативную и методологическую помощь студентам и принимает активное участие в ежегодных фестивалях национальных культур вузов, а также во всех мероприятиях, проводимых студентами из Дагестана. Проводится большая работа по поддержке студенческих инициатив, например, встречи с героями России, академиками и учеными, художниками и артистами, политиками и спортсменами, министрами, депутатами и общественными деятелями из Дагестана.

 

"Студенческая молодежь очень часто обращается в постпредство по разным вопросам, например, заселения в общежития вузов, переводов в региональные вузы или наоборот из региональных вузов, ходатайств по поводу перевода с места платной формы обучения на места, финансируемые бюджетом при отличной учебе, помощи при проведении внутри вузовских мероприятий, разрешения спорных вопросов, вопросам религиозного и иного характера и прочее", - добавил Толстюк.

 

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