Врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов сегодня, 18 ноября, встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Александром Шишкиным.

Как сообщили информагентству в Минимущества РД, участники встречи обсудили вопросы, связанные с управлением государственным имуществом на территории Республики Дагестан.

В рабочей встрече также приняли участие начальник управления земельных отношений Росимущества Елена Пустовалова и начальник отдела управления землями Минимущества Дагестана Али Рамазанов.

По итогам проведенного совещания, стороны достигли договоренности о механизме вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в рамках реализации инвестиционных проектов в Республике Дагестан.