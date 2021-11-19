ЗАМАНА - Заур Эминов встретился с заместителем руководителя Росимущества

Заур Эминов встретился с заместителем руководителя Росимущества

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19 ноября, 2021. Пятница 11:57
Заур Эминов встретился с заместителем руководителя Росимущества

Врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов сегодня, 18 ноября, встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Александром Шишкиным.

Заур Эминов встретился с заместителем руководителя Росимущества
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Как сообщили информагентству в Минимущества РД, участники встречи обсудили вопросы, связанные с управлением государственным имуществом на территории Республики Дагестан.

В рабочей встрече также приняли участие начальник управления земельных отношений Росимущества Елена Пустовалова и начальник отдела управления землями Минимущества Дагестана Али Рамазанов.

По итогам проведенного совещания, стороны достигли договоренности о механизме вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в рамках реализации инвестиционных проектов в Республике Дагестан.


 

 

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