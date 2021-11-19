Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

В прошлом году она собрала рекордные 2,2 млн участников! Присоединиться можно бесплатно до 19 ноября включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на Учи.ру по ссылке в профиле и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.