Интерактивные задания покажут, как вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста, помогут проверить знания и лучше запомнить правила дорожного движения. Перед стартом можно потренироваться на обучающих задачах. Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» АНО «Национальные приоритеты»
Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»
- Автор Шахри
- 19 ноября, 2021. Пятница 11:54
В прошлом году она собрала рекордные 2,2 млн участников! Присоединиться можно бесплатно до 19 ноября включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на Учи.ру по ссылке в профиле и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.