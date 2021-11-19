ЗАМАНА - Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

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19 ноября, 2021. Пятница 11:54
Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

В прошлом году она собрала рекордные 2,2 млн участников! Присоединиться можно бесплатно до 19 ноября включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на Учи.ру по ссылке в профиле и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

Ученики 1–9 классов приглашаются на всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»
Информация

Интерактивные задания покажут, как вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста, помогут проверить знания и лучше запомнить правила дорожного движения. Перед стартом можно потренироваться на обучающих задачах. Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» АНО «Национальные приоритеты»

 

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