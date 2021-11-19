Полпред Чайка прошел ревакцинацию от коронавируса

Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе аппарата полпредства. "Сегодня Чайка прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Для повторной иммунизации была использована вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении. Отмечается, что после проведенной процедуры Чайка подчеркнул важность формирования коллективного иммунитета для стабилизации ситуации с распространением коронавируса по всей стране, в том числе в регионах СКФО. Его можно достичь только при условии соблюдения всех требований медиков, в обязательном порядке включающих массовую вакцинацию. "При этом вовремя сделанная ревакцинация также принципиально важна, потому что помогает обеспечить постоянную устойчивую защиту. Нам всем необходимо постараться снизить риск заболевания для себя и уберечь своих близких", - отметил полпред, слова которого приводятся в сообщении.