В Дагестане строится 51 фельдшерско-акушерский пункт

В частности, был рассмотрен ход строительства объектов, возводимых в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и Республиканской инвестиционной программы.



Было отмечено, что в республике в настоящее время в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» предусмотрено возведение 51 фельдшерско-акушерского пункта, 1 врачебной амбулатории.



По словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, на приобретение 51 модульной конструкции ФАП заключено три контракта на сумму 444,47 млн рублей и один контракт на приобретение одой модульной конструкции амбулатории на сумму 15,92 млн рублей. Проводятся работы по установке и монтажу объектов на основе быстровозводимых модульных конструкций.



Кроме того, сообщила Беляева, есть два переходящих объекта на 2022 год -это завершение строительства двух поликлиник в городе Махачкала. В ближайшие дни будет опубликован аукцион, объекты будут возведены в формате быстровозводимых модульных конструкций. Риски по этим объектам минимизированы.



Новый автотранспорт, предусмотренный по программе модернизации первичного звена здравоохранения, уже закуплен и поставлен в учреждения здравоохранения.



«Помимо этого, программой предусмотрено приобретение 427 единиц медицинского оборудования. На сегодняшний день все они законтрактованы, по факту поставки оборудования осуществляется кассовое исполнение», -сказала врио министра, добавив, что в рамках этой программы приняты все меры по минимизации рисков недостижения запланированных показателей.



Абдулпатах Амирханов отдельно остановился на объектах незавершенного строительства, напомним, что это один из приоритетных вопросов для руководства республики.



Речь, в частности, шла о трех объектах, это родильный дом на 120 коек в г. Кизилюрте, реконструкция центральной районной больницы в с. Ахты Ахтынского района и больница (2 -я очередь) на 300 коек в г. Избербаш.



Следует отметить, что строительство родильного дома в Кизилюрте было начато в 2008 году, два остальных объекта – в 2009 году.



По словам Беляевой, вся необходимая документация для завершения объектов проработана, пакет обосновывающих материалов по всем объектам для предложений по включению в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлен в Министерство здравоохранения России.



Отметим, что в рамках государственной программы Республики Дагестан «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» предусмотрено строительство 139 объектов здравоохранения в период с 2021 по 2025 годы.