Глава Махачкалы Салман Дадаев взялся за трансформацию центра города по примеру Москвы

Пресс-служба мэрии Махачкалы сообщила подробности плана реконструкции центральной части города и создания нового транспортного маршрута, который свяжет ее с южными районами столицы, пишет "МирМол".

После завершения реконструкции улица Коркмасова соединит единым пешим маршрутом участок от парка имени Ленинского комсомола до центральной площади Махачкалы через скверы имени Фазу Алиевой и Борцов Революции.

Схожим образом мэрия планирует благоустроить маршрут от площади до Родопского бульвара, оттуда протянуть его через улицу Пушкина до набережной в микрорайоне Редукторный и довести до строящейся на южной окраине города Аллеи медиков.

Проведение дороги, которая соединит улицу Пушкина с Редукторным, позволит снизить нагрузку на проспекты Насрутдинова, Петра I и Гамзатова, надеется руководство города. Сейчас основная часть транспортного потока проходит через путепровод, соединяющий проспект Гамзатова с Редукторным поселком.

План преобразования предусматривает также реконструкцию Родопского бульвара и благоустройство набережной вдоль микрорайона Редукторный.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году будет благоустроена и набережная городского пляжа.

В северной части города на территории Эльтавского леса, который в этом году получил статус особо охраняемой территории местного значения, планируется разбить парк культуры и отдыха имени Расула Гамзатова.

О ходе реконструкции на своей странице в Instagram рассказал мэр Махачкалы Салман Дадаев.