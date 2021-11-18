Итоги рабочей поездки главы СК РФ Александра Бастрыкина в Дагестан

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в ходе рабочей поездки, провел в Махачкале оперативное совещание по подведению результатов работы следственных подразделений СК России по СКФО, информирует пресс-служба СК России.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев, заместитель Председателя СК России Сергей Горяйнов, руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, руководители и сотрудники отдельных подразделений центрального аппарата, в том числе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по СКФО Олег Васильев, территориальных следственных управлений, расположенных в СКФО.

Глава ведомства, обсуждая итоги работы за 9 месяцев 2021 года, отметил положительные изменения в части качества следствия и улучшения результатов деятельности следственных органов СК России, подчеркнув, что эта работа должна быть непрерывной.

Были озвучены некоторые цифры. Так, за этот период в СКФО совершено 57 176 преступлений различного характера и степени тяжести. В производстве следственных органов Следственного комитета в этот период находилось 8 257 уголовных дел, из них по 4 307 расследование завершено. Отмечено, что сократилось число убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Отдельно глава СК России обозначил результаты работы по расследованию преступлений террористического характера. Так, на территории Чеченской Республики зарегистрированы 115 сообщений о таких преступлениях, на территории Республики Дагестан – 432 сообщения (в том числе финансирование терроризма).

Далее председатель СК России заслушал доклады ряда руководителей территориальных подразделений указанного федерального округа об итогах работы в текущем году. Участники совещания обсудили ход и результаты расследования отдельных резонансных уголовных дел, по которым Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на оперативное, всестороннее и качественное производство предварительного следствия.

Также, в ходе рабочей поездки, глава СК России встретился с родственниками погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников.

Кроме того, состоялась рабочая встреча Председателя СК России с руководством МВД России по РД. Глава ведомства подчеркнул, что совместными слаженными действиями с подразделениями ФСБ и МВД России удалось добиться положительных результатов по декриминализации Северо-Кавказского региона, и активная работа в этом направлении продолжается.

В завершении А. Бастрыкин вручил ведомственные награды отдельным руководителям и сотрудникам следственных подразделений СК России, а также министру внутренних дел Дагестана, поблагодарив их за отличную службу.