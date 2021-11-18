Заседание Правительства Дагестана состоялось сегодня, 17 ноября, под руководством премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова.

Первым в повестке дня стоял вопрос о принимаемых мерах по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в республике в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

С основным докладом выступил врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Он отметил, что ежегодно данный национальный рейтинг формирует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В прошлом году анализ проводился по четырем направлениям, включающим 17 факторов и 42 показателя, которые оценивались по пятибалльной системе оценок:

«Согласно Национальному рейтингу, по итогам 2020 года Республика Дагестан заняла 17 место с интегральным индексом 247,7 балла, это плюс 13,3 пункта по сравнению с 2019 годом. Из 42 показателей Нацрейтинга были улучшены позиции по 19 показателям, снижены по 18 показателям, сохранены позиции по одному показателю».

Говоря о проводимой работе в текущем году, Руслан Алиев сообщил, что здесь есть определенная позитивная динамика. Так, был сформирован и размещён на сайте Минимущества РД реестр госимущества для субъектов малого и среднего предпринимательства, включающий 77 объектов государственного и 503 объектов муниципального имущества.

«Кроме того, в этом году в целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности проведено 3 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе РД. Принято решение о выделении земельных участков в аренду без торгов двум инвестиционным проектам.

«В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в республиканском бюджете на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 449,7 млн руб. Освоение средств на 1 октября этого года составило -62,8%.

В целях поддержки предпринимателей и создания благоприятного инвестиционного климата в республике функционируют Корпорация развития Республики Дагестан, микрофинансовая компания «Даглизингфонд», НКО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан», ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан», - сообщил врио министра.

Вместе с тем, по словам Алиева, принимаемых мер недостаточно, что подтверждает анализ проводимой ответственными исполнителями работы. Отдельные органы власти нарушают сроки исполнения мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

Среди мероприятий, которые в том числе нужно было исполнить, к примеру, было названо проведение работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям; проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти республики в сфере государственно-частного партнерства, размещение в системе "Region-ID" ГАС "Управление" информации о проведенных мероприятиях»; анализ регламентов предоставления услуг органами, оказывающими государственную поддержку субъектам МСП, в целях повышения их качества и оперативности и другие.

По словам врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурада Абашилова, проведение обучения сотрудников органов исполнительной власти региона в сфере государственно-частного партнерства будет проведено до конца текущего года, первый семинар был проведён в октябре в Дербенте. Образовательные мероприятия будут проведены в том числе в дистанционной форме.

Врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов, говоря о мероприятиях, за которых ответственно Минэнерго региона, сообщил, что одним из таких является проведение в рамках проекта «Бережливое Правительство» работ по сокращению количества административных процедур и сроков оказания услуг по подключению к электрическим сетям.

«В целях сокращения сроков подключения заявителя к сетям электроснабжения внесены поправки в республиканское законодательство, что позволило упразднить получение разрешений на строительство электросетевых объектов класса напряжения до 20 киловольт.

Также Минэнерго совместно с Министерством цифрового развития РД необходимо было определить пути по обеспечению возможности оказания услуг в электронной форме. Так, ПАО «Россети-Северный Кавказ» обеспечена возможность подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также онлайн оплаты дистанционно через личный кабинет клиента, зарегистрировавшегося на портале электросетевых услуг. Также на сайте энергоснабжающей организации имеется калькулятор расчета оплаты за технологическое присоединение к электросетям.

В рамках совещания о проводимой работе также доложили врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов, врио министра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исрапилов, врио председателя Комитета по архитектуре и градостроительству РД Мурат Шираев.

По итогам обсуждения Абдулпатаха Амирханов поручил руководителям органов исполнительной власти усилить работу по своевременному исполнению запланированных мероприятий и достижению утвержденных значений показателей «дорожной карты» по улучшению позиций Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны.