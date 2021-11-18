ЗАМАНА - Центр управления регионом и РГВК «Дагестан» договорились о сотрудничестве

Центр управления регионом и РГВК «Дагестан» договорились о сотрудничестве

Автор
18 ноября, 2021. Четверг 10:20
Центр управления регионом и РГВК «Дагестан» договорились о сотрудничестве

Накануне представители ЦУР республики и руководство РГВК «Дагестан» встретились, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Центр управления регионом и РГВК «Дагестан» договорились о сотрудничестве
Информация

Стороны рассмотрели варианты эффективного взаимодействия в обработке вопросов жителей Дагестана. Совместная работа будет направлена на решение как основных проблем, таких как нестабильная подача электроэнергии, газа и воды, неудовлетворительное состояние дорог, так и проблем, имеющих не регулярный, но важный характер.

Задача ЦУР - оперативно обработать и довести до ответственных служб тот или иной вопрос. В свою очередь телеканал РГВК «Дагестан» будет регулярно освещать уже решенные проблемы региона. Стороны пришли к тому, что еженедельно в итоговом выпуске новостей будет вещаться репортаж об итогах проделанной работы.

«К нам, и в региональное телевидение поступают обращения от наших граждан.

Наша задача – максимально оперативно и эффективно обработать их и дать положительное решение», - прокомментировал замруководителя ЦУР Дагестана Гянджеви Гаджибалаев.

Напомним, Центр управления регионом Республики Дагестан работает с ноября 2020 года. За это время сотрудниками ЦУР обработано более 26 тыс. обращений от жителей региона.

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top