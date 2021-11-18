Центр управления регионом и РГВК «Дагестан» договорились о сотрудничестве

Накануне представители ЦУР республики и руководство РГВК «Дагестан» встретились, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Стороны рассмотрели варианты эффективного взаимодействия в обработке вопросов жителей Дагестана. Совместная работа будет направлена на решение как основных проблем, таких как нестабильная подача электроэнергии, газа и воды, неудовлетворительное состояние дорог, так и проблем, имеющих не регулярный, но важный характер.

Задача ЦУР - оперативно обработать и довести до ответственных служб тот или иной вопрос. В свою очередь телеканал РГВК «Дагестан» будет регулярно освещать уже решенные проблемы региона. Стороны пришли к тому, что еженедельно в итоговом выпуске новостей будет вещаться репортаж об итогах проделанной работы.

«К нам, и в региональное телевидение поступают обращения от наших граждан.

Наша задача – максимально оперативно и эффективно обработать их и дать положительное решение», - прокомментировал замруководителя ЦУР Дагестана Гянджеви Гаджибалаев.

Напомним, Центр управления регионом Республики Дагестан работает с ноября 2020 года. За это время сотрудниками ЦУР обработано более 26 тыс. обращений от жителей региона.