Исполнение республиканского бюджета обсудили на заседании Правительства Дагестана

Он подчеркнул, что вопросы исполнения бюджета рассматриваются регулярно на совещаниях, вместе с тем, актуальность и необходимость такого обсуждения сохраняется, поскольку до конца 2021 финансового года остается крайне немного времени, а имевшиеся проблемы в части недостаточного уровня освоения средств полностью не устранены.



Далее с основным докладом выступил врио министра финансов РД Юнус Саадуев. Он отметил, что базовыми для доклада являются данные отчета за 10 месяцев. По его словам, при уточненном плане доходов в объеме 168,6 млрд рублей поступило 135,6 млрд рублей, что составило 80,4%. Кассовые расходы при годовом плане 184,6 млрд рублей профинансированы в сумме 140 млрд (75,9 %) и освоены в объеме 129 млрд или на 69,9%. Финансовый результат определен профицитом в размере 6,6 млрд рублей.



«В общем объеме фактических доходов (135,6 млрд) федеральные межбюджетные трансферты составили 101,5 млрд рублей и занимают 75 %. Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 34,1 млрд рублей или 88,8 % к годовым назначениям. К плану на отчетный период (33,1 млрд) выполнение составило 103,1%, сверх плана поступил 1 млрд 13,5 млн рублей собственных доходов. Структура доходной части практически без изменений. Основным доходным источником остается НДФЛ, поступления которого в сумме 15,7 млрд рублей занимают 48,6% в общем объеме налоговых доходов.



В разрезе видов налогов плановые значения выполнены по: налогу на прибыль организаций – 113,6% (+584 млн); транспортному налогу – 125,5 % (+208 млн); акцизам на ГСМ – 100,1 процента», - рассказал врио министра финансов.



Говоря о неналоговых доходах, Саадуев сообщил, что при уточненном плане 1 млрд 461 млн, фактически поступил 1 млрд 788 млн рублей, что составило 122,4 %. При уточненном плане на 10 месяцев 1 млрд 205 млн, фактическое исполнение составило 48 % или сверх плана поступило 583 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года неналоговые доходы возросли в 2 раза (1788/855 млн). За отчетный период от использования государственного имущества фактически получено 125,5 млн рублей.



«При уточненном плане расходов 184 млрд 610 млн кассовые расходы составили 129 млрд или 69,9 % бюджетных назначений. Наибольший удельный вес в структуре расходов, произведенных за 10 месяцев, принадлежит следующим разделам функциональной классификации: «Социальная политика» – 35,7 %; «Образование» – 30,2 %; «Национальная экономика» – 8,9%



Что касается расходов, предусмотренных в рамках реализации нацпроектов, было отмечено, что 100-процентное освоение достигнуто по нацпроектам «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил руководству органов исполнительной власти принять меры, направленные на 100-процентное исполнение республиканского бюджета Республики Дагестан.