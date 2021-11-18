Глава Дагестана рассказал в Минэнерго России о готовности региона к зиме

Рассматривается вопрос о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2021–2022 годов.



Сергей Меликов отметил, что подготовка субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ республики к текущему отопительному периоду проводилась под контролем Республиканского штаба по подготовке объектов и под личным контролем руководства республики.



«Электросетевой комплекс республики в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Электрические сети и подстанции, построенные в основном в 60–70 годах, изношены более чем на 70%, что выше среднероссийских показателей. Срок работы большинства существующих ВЛ 0,4-110 кВ значительно превышает допустимый нормативный эксплуатационный срок.



Особенно остро ситуация с сетями проявляется при ухудшении погодных условий. Проведенный Минэнерго России анализ показал, что с 2018 года на территории СКФО зарегистрировано 35 случаев возникновения массовых нарушений электроснабжения, из которых 27 произошло на территории Дагестана. При этом, в 2021 году все случаи массовых нарушений электроснабжения произошли на территории республики», – констатировал Глава Дагестана.



Меликов заявил, что в шести случаях массовых отключений в этом году без электроснабжения оставались от 100 до 200 тысяч человек. Последний подобный случай, продолжил он, был зафиксирован буквально вчера: без электроснабжения остались более 136 тысяч человек. В том числе в тех населенных пунктах, где нет газа.



«То есть, в условиях зимы, люди остаются не просто без электричества, они остаются фактически без отопления. Раньше эти проблемы замалчивались и не поднимались. В том числе, возможно, благодаря терпеливости дагестанцев. Но сегодня мы о них не говорить не можем», – подчеркнул глава региона.



Вместе с тем, он отметил значительное снижение времени на восстановление электроснабжения потребителей. Если раньше на это требовалось от недели до десяти суток и люди в этот период оставались без света без тепла, то в этом году удалось эту ситуацию изменить. «Сегодня буквально 2-3 часа требуется для восстановления после нормализации погодных условий в том числе в высокогорных районах», – пояснил руководитель региона.



Меликов поблагодарил за профессионализм энергетиков. Без проделанной в этом году работы по подготовке к осенне-зимнему периоду масштабность и время обесточивания потребителей были бы значительно больше, заявил он. При этом, добавил руководитель субъекта, анализ прошедших происшествий показал, что рост их количества и масштабов последствия обусловлен не только стихийными явлениями, но и износом оборудования и его крайне неудовлетворительным состоянием.



«Даже несущественное ухудшение погоды приводит к технологическим нарушениям. Затраты на аварийные работы намного превышают возможности и резервы, которые могут быть выделены для этих работ. Особенно сложно даже не в горных районах, а в городе Махачкале, где в результате износа кабельных линий неоднократно происходили длительные, более восьми часов, отключения многоэтажных районов.



Ситуация усугублялась ростом потребительских нагрузок. В июле-августе текущего года неоднократно фиксировались случаи обесточивания потребителей по причине перегрузки в условиях высокой температуры наружного воздуха», – сообщил Меликов и добавил, что подобные ситуации являются причиной социальной напряженности.



Глава региона отметил, что республика в первом квартале следующего года планирует завершить работу по выявлению бесхозных электросетевых объектов. В Дагестане уже выявлено более 1,2 тыс. км бесхозных электрических сетей и более 1,85 тыс. трансформаторных подстанций. По ряду объектов выполнены кадастровые работы, поставлено на учет 712 км электрических сетей.



Также, добавил Меликов, завершена работа под подготовкой к ОЗП газораспределительными организациями. Она выполнена на 100%, заявил Глава Дагестана.



Комментируя доклад, Николай Шульгинов поблагодарил главу региона за вскрытие недостатков, которые есть в республике. «Впереди много совместной работы. Необходимо постепенно ситуацию улучшать. Это наша общая задача», – прокомментировал глава ведомства.