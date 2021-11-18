ЗАМАНА - Матвиенко призывает развивать в Дагестане малый и средний бизнес

Матвиенко призывает развивать в Дагестане малый и средний бизнес

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18 ноября, 2021. Четверг 08:10

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан поможет реализовать потенциал региона и развить ее экономику в общем, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с лидером РД Сергеем Меликовым, информирует ТАСС.

Матвиенко призывает развивать в Дагестане малый и средний бизнес
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"Люди такие талантливые в Дагестане, творческие, мне кажется, малый и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство - нужно создать условия реальные, благоприятные условия для того, чтобы люди не боялись, могли заниматься этим, обеспечивать свою семью, развивать экономику республики", - сказал она.

Матвиенко подчеркнула, что у региона очень большой потенциал, необходимо создавать условия, чтобы этот потенциал раскрылся. "В Дагестане очень трудолюбивый народ с замечательными традициями, людям надо создать условия и возможности для самореализации", - сказала она.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что есть ряд вопросов, которые без федеральной поддержки региону не решить. "И я хочу вас заверить, все, что мы наметили тогда в Совете Федерации на днях субъекта, мы все это обязательно реализуем. Группа работает наша, я тогда дала поручение межведомственным составом выехать и посмотреть каждое направление, которое требует решения, поддержки федерального центра. Все это у нас на контроле, мы постараемся сделать так, чтобы в полном объеме было выполнено", - сказала она.

В свою очередь Меликов поблагодарил председателя Совфеда за внимание к проблемным вопросам в республике. "На сегодняшний день та работа, которую совместно с комитетом и в целом с сенаторами мы провели, она дала достаточно серьезный, я бы сказал, даже синергетический эффект", - подчеркнул глава Дагестана.

 

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