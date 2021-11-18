Сергей Меликов подписал указ об ограничительных мерах в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о мерах по предотвращению распространения Covid-19 на территории республики.

Согласно документу, в регионе вводится ряд ограничений. В частности, до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации нахождение в общественном транспорте, торговых центрах, госучреждениях, почтовых отделениях, аптеках, помещениях органов государственной власти запрещено без масок. Указ обязует перевозчиков, в том числе такси, не допускать граждан без масок к перевозке.

Кроме того, сотрудников, которые имеют признаки острой респираторной вирусной инфекции, работодатели должны перевести на дистанционный режим до предъявления ими отрицательного результата анализа на Covid-19. Также на дистанционный режим в течение 4 недель для вакцинации должны быть переведены работающие граждане старше 60-лет. Помимо этого, работодатели должны рассмотреть возможность освобождения от работы на два дня сотрудников, прошедших вакцинацию.

Указом запрещается предоставление кальянов. Работа общепитов будут приостановлена с 23:00 до 06:00. Деятельность банкетных залов, детских комнат и ночных клубов запрещена. Работа театров, кинотеатров, цирков, концертных залов разрешается только при условии заполняемости не более 50%. При этом, посетители должны предъявить QR-код, справку о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа.

Посетителям без QR-кода запрещается также оказывать услуги в фитнес-центрах, бассейнах, парикмахерских, салонах красоты, банях, соляриях, саунах, СПА-салонах, прачечных, химчистках.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 17 ноября.