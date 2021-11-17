ЗАМАНА - Дагестанские СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

Дагестанские СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

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17 ноября, 2021. Среда 14:50
Дагестанские СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»

Министерство просвещения РФ объявляет о старте Всероссийского конкурса среди журналистов «ПРО Образование – 2021», направленного на формирование позитивного имиджа российского образования, сообщается на сайте ведомства.

Дагестанские СМИ приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «ПРО Образование –2021»
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Принять участие в нем могут журналисты печатных и электронных СМИ, а также авторы блогов.

Эксперты определят лучшие работы освещения образовательной деятельности по следующим номинациям: «Лучший материал ПРО учителей»; «Лучший материал о науке и технологиях в образовании»; «Лучший новостной материал ПРО Образование»; «Лучшая статья ПРО Образование»; «Лучший радиоэфир ПРО Образование»; «Лучший ТВ-проект ПРО Образование»; «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)»; «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование»; «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование»; «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях).

Одно из главных требований к участникам – заявляемый формат деятельности участника должен существовать в современном виде более года, говорится на конкурсной странице.

Ознакомиться с дополнительными условиями конкурса, а также оставить заявку можно по ссылке до 29 ноября.

По данным министерства, торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 15 декабря в Москве.

 

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