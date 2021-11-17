В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот

Абдулпатах Амирханов подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов, напомнив, что в соответствии с федеральным и региональным законодательством, дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам Республики Дагестан.



«В соответствии с республиканским законодательством полномочия по обеспечению жильем детей-сирот переданы муниципальным районам и городам. У нас есть обязательства перед федеральным центром, есть средства, заложенные в республиканском бюджете. В этом году, в том числе по запросу муниципалитетов, мы увеличили норму предоставления площади жилья. Все обязательства должны быть выполнены, дети должны получить положенное жилье», - сказал Амирханов.



Как сообщил врио министра образования и науки РД Яхъя Бучаев, на сегодняшний день количество детей-сирот, у которых возникло право на получение жилья, составляет 3 тыс. 223 человека, из них круглых сирот - 1011. Потребность в средствах на обеспечение их жильем составляет около 5 млрд рублей.



«В этом году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в республиканском бюджете предусмотрено 588,9 млн рублей, из них субсидий из федерального бюджета – 138,9 млн рублей. С учетом указанных средств в 2021 году запланировано обеспечить жильем 484 человека, что составляет 15% от общего количества детей-сирот, у которых возникло право на получения жилья», - доложил врио министра.



По его словам, Минобрнауки РД проводится еженедельный анализ принимаемых муниципалитетами мер по обеспечению жильём детей-сирот.



«В 15 муниципалитетах работа по заключению контрактов завершена полностью, заключено 55 контрактов. В 21 муниципалитете, исходя из имевшихся лимитов бюджетных обязательств, заключено 99 контрактов из планируемых 152, поскольку заключение контрактов на оставшиеся 53 объекта возможно было после уточнения лимитов бюджетных обязательств. Угроза неполного освоения предусмотренных бюджетных средств сохраняется по: г. Махачкала, г. Избербаш, г. Хасавюрт, Хасавюртовском районе».

О проводимой работе на местах также доложили главы муниципальных образований.



Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение хода реализации мероприятий по организации бесплатного сбалансированного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.



Абдулпатах Амирханов напомнил, что в рамках реализации поручения Президента РФ с 1 сентября 2021 года во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики организовано бесплатное сбалансированное горячее питание для учащихся 1-4 классов. Республике на эти цели из федерального бюджета было выделено 2,3 млрд рублей.



Как сообщил Яхъя Бучаев, по состоянию на 15 ноября текущего года в бюджеты муниципальных образований профинансированы средства в объеме 1 млрд 694 млн рублей.



«Министерством образования и науки республики проведен мониторинг пищеблоков общеобразовательных организаций. Так, из 1396 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 946 имеют приспособленные пищеблоки, 344 – типовые пищеблоки, 106 – арендованные помещения под пищеблоки.



Для улучшения качества организации горячего питания учащихся начальных классов в республиканскую госпрограмму «Развитие образования» включено мероприятие по содействию создания и модернизации пищеблоков и столовых школ для обеспечения детей бесплатным горячим питанием с учетом предусмотренных средств республиканского бюджета в сумме 400 млн рублей», - сообщил министр.



Яхъя Бучаев также рассказал о проблемах в поставке продукции. Так, по его словам, в некоторых образовательных учреждениях, осуществляющих закупки продуктов питания, сохраняется проблема с поставкой фальсифицированной пищевой продукции, таких как молоко и молочные продукты. Это связано с возможностью использования дешевых растительных жиров – аналогов натуральным сливочным жирам, в том числе пальмового масла, что влечет риск нанесения вреда здоровью.



«В результате проведенных контрольных мероприятий надзорными органами установлены факты поставки фальсифицированной молочной продукции по госконтрактам в социальные учреждения, в том числе учреждения образования. Последние не осуществляют надлежащий входной контроль продуктов, получаемых от поставщиков-победителей государственных закупок на предмет соответствия номенклатуры и качества, указанных в тендерной документации.



Органами исполнительной власти республики приняты меры, направленные на повышение качества и безопасности закупаемых продуктов питания. В частности, проводится работа по электронной ветеринарной сертификации в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Данная система стала серьезной помехой для недобросовестных сельхоз товаропроизводителей и это снизило фальсификацию как самого сырья, так и готовой продукции животноводства и позволило отследить ее происхождение и изъять в полном объеме», - сказал врио министра.



Еще одним из действенных способов борьбы с фальсификатором молочной продукции, по словам Бучаева, является маркировка молочной продукции. Введение маркировки позволяет отследить молочную продукцию от производителя до продавца, конечного потребителя и, наряду с введённой системой «Меркурий», будет способствовать борьбе с фальсифицированной продукцией.



В рамках совещания главы муниципальных образований отметили недостаток финансовых средств, предусмотренных на обеспечение горячим питанием одного ученика, это 61 рубль на одного ученика в день.



В этой связи Абдулпатах Амирханов поручил проработать вопрос возможного увеличения данной суммы и выделения средств из республиканского бюджета.



В рамках совещания также были обсуждены вопросы о ходе согласования дорожной карты по вводу в эксплуатацию объектов образования, возводимых ФГУП «ГВСУ-4» в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» и Республиканской инвестиционной программы.



В обсуждении приняли участие главы профильных министерств, ведомств, руководство муниципальных образований.