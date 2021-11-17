Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-Стальском районе

Абдулпатах Амирханов напомнил, что на прошлой неделе в муниципалитет с рабочим визитом приезжал Глава республики, который ознакомился с его рекреационным и туристическим потенциалом. Руководитель региона поручил по итогам визита проработать возможности оказания содействия инвесторам.



В обсуждении приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, руководство региональных Минэкономразвития, Минтуризма, Минтранса, Минздрава, Минсельхозпрода, Минприроды, Дагпредпринимательства, а также инвесторы Ханбала Ханбалаев, Валерий Дугинов и другие.



Участники совещания детально обсудили каждый инвестпроект, рассмотрели, какую поддержку со своей стороны может оказать Правительство.



В частности, были рассмотрены проекты по строительству врачебной амбулатории на 20 посещений в день в селе Шихикент, строительству сельского клуба на 50 мест в селе Буткент, строительству многофункционального образовательного учреждения «школа на 60 мест и детский сад на 60 мест». На все объекты фондом «Иман» разработана проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе.



Есть проекты, касающиеся дорожной инфраструктуры. Это проведение капремонта автодороги протяженностью 4,6 км в селе Орта-Стал к животноводческому комплексу агрохолдинга ООО «Алияк» и строительство дороги республиканского значения «Касумкент – Цмур - Ашага-Мака» на участке Цмур - Ашага-Мака протяженностью 18 км. Минтрансу Дагестана поручено проработать вопросы реализации указанных проектов с выездом на место.



Также Минтрансу РД поручено проработать вопросы оказания содействия в реализации проектов по строительству нового моста через реку Чираг-чай в черте села Касумкент, а также реконструкции старого 17-ти арочного моста.



Правительством также будет проработан вопрос по содействию ООО «Алияк» в реализации строительства санатория «Кпул-ятар», в переводе земельного участка в соответствующую категорию земель и обеспечению его необходимой инфраструктурой, в том числе электро- и газоснабжением, водоснабжением и водоотведением.



Кроме того, агрохолдингу ООО «Алияк» планируется оказать инфраструктурную поддержку в вопросах электро- и газоснабжения в целях реализации инициатором проекта по строительству животноводческого комплекса.



Минимуществу РД поручено проработать возможность безвозмездной передачи в муниципальную собственность села Эминхюр земель и имущества ликвидированного в 2013 году ГУП «Аламишинский» в целях предоставления инвесторам для реализации инвестпроектов.



Также были рассмотрены проекты по строительству спортивного комплекса с реконструкцией спортивного зала в с. Касумкент, внутрипоселковых водопроводных сетей в нескольких селах.



По итогам совещания Абдулпатах Амирханов поручил подготовить проект Соглашения о взаимодействии, которое будет подписано инвесторами, муниципалитетом и Правительством РД. Также будут сформированы правительственная рабочая группа и план действий (дорожная карта) в целях работы над каждым инвестиционным проектом.