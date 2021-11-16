Лидер Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям в День памяти погибших военнослужащих в результате теракта 1996 года в Каспийске

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти погибших военнослужащих и членов их семей в результате взрыва жилого дома в Каспийске в 1996 году.

«Уважаемые дагестанцы! Сегодня мы скорбим по тем, кто стал жертвой чудовищного террористического акта, совершенного в ночь на 16 ноября 1996 года и унесшего жизни ни в чём не повинных людей.

Улица Ленина, 58 – такой адрес можно найти почти в любом городе России, но у жителей нашей республики он пробуждает самые горестные воспоминания: ровно 25 лет назад здесь был взорван девятиэтажный жилой дом, где жили семьи офицеров и прапорщиков Каспийского пограничного отряда Отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела “Махачкала” Кавказского особого пограничного округа.

В результате теракта под завалами здания оказались более 100 человек; десятки из них, включая детей, погибли. По данным МЧС России, 8 детей потеряли обоих родителей, еще 8 остались без отца или без матери. Во многих семьях погибли по два, три, а то и четыре человека. Память о той трагедии навсегда останется в наших сердцах. И хотя годы проходят, невозможно примириться с болью потерь.

Благодаря проводимой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным политике непримиримой борьбы с терроризмом за последние годы удалось нейтрализовать угрозу в регионе, свести до минимума количество ее проявлений. Но это не повод для самоуспокоения. Дагестан заплатил в борьбе с терроризмом слишком высокую цену.

Сегодняшняя печальная дата напоминает о значимости единения нашего общества и тех уроках, которые крайне важны для будущего республики, всей страны.

Мы на стороне мирной созидательной жизни и должны приложить все усилия для того, чтобы сберечь достигнутые результаты и идти дальше по пути развития и созидания, делая все, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», – говорится в обращении.