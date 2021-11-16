Конференция нейрохирургов СКФО впервые прошла в Дагестане

Конференция нейрохирургов СКФО впервые состоялась в Дагестане. Организаторами выступили Минздрав России, Минздрав РД, Ассоциация нейрохирургов России и Республиканская клиническая больница им. А. В. Вишневского.

Ведущие специалисты из СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Калининграда и из других регионов страны собрались на одной площадке, чтобы обсудить вопросы, посвященные нейрохирургии. В конференции приняли участие врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, главный внештатный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов, главный внештатный нейрохирург СКФО Ростислав Можейко, главный внештатный детский нейрохирург Минздрава России Сергей Горелышев, главный внештатный нейрохирург Минздрава Дагестана, заведующий отделением нейрохирургии РКБ Шамиль Садиков.

В ходе конференции обсуждались вопросы оказания плановой и экстренной помощи в нейрохирургии, разбирали методы лечения уже известных заболеваний, а также говорил о новых, малотравматичных способах их лечения.

По словам Татьяны Беляевой, в последние 2 года в регионе произошел настоящий прорыв в развитии нейрохирургической службы. «В Дагестане есть все условия для того, чтобы вывести нейрохирургическую службу на качественно новый уровень, успешно оказывать помощь не только взрослым, но и детям по всему СКФО. На данный момент, идет основательная работа для открытия на базе ДРКБ детского отделения нейрохирургии», – сказала она.

По мнению академика РАН Владимира Крылова, в регионе сформировалась достойная, молодая креативная команда нейрохирургов, которая ставит перед собой высокие задачи, активно развивается и осваивает передовые технологии. Он также отметил, что в РКБ за последние 2 года нейро- и эндоваскулярными хирургами внедрено порядка 20 видов различных высокотехнологичных вмешательств, которые проведены впервые в Дагестане, а некоторые и впервые в СКФО. Главный врач РКБ Газияв Мусаев добавил, что этого удалось добиться благодаря обмену опытом между дагестанскими нейрохирургами и профессионалами высокого класса, которые приезжают в республики и проводят уникальные операции.