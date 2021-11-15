ЗАМАНА - Минстрой РФ наградил сотрудников Центра управления регионом Дагестана

Минстрой РФ наградил сотрудников Центра управления регионом Дагестана

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15 ноября, 2021. Понедельник 17:11
Минстрой РФ наградил сотрудников Центра управления регионом Дагестана

Врио Министра Строительства РД Артур Сулейманов вручил сотрудникам ЦУР Дагестана Магомедали Ибрагимову и Гаджимураду Нурмагомедову благодарственные письма от имени министра строительства России Ирека Файзуллина. Благодарность выражается за вклад в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в ЦУР Дагестана.

Минстрой РФ наградил сотрудников Центра управления регионом Дагестана
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С 26 апреля по 30 мая текущего года прошло Всероссийское онлайн голосование, в котором жители Дагестан выбирали общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2022 году.

«Республика перевыполнила показатель по количеству проголосовавших. Если изначально план составлял 86000 человек, то по итогу в выборе благоустройства общественных территорий приняли участие 96205 человек, что составляет 111,8% от запланированного показателя», - отмечают в ведомстве.

В задачи Центра управления регионом входило информирование граждан об условиях и возможностях голосования.

«Главная цель, которую ЦУР достиг в рамках проекта - вовлечение наибольшего количества жителей республики к голосованию. Хотелось донести до населения, что каждый житель республики волен самостоятельно выбирать ту территорию, которая, на его взгляд, нуждается в благоустройстве: будь то детская площадка или сквер, парковочная зона или велодорожка. Был проведен ряд информационных кампаний, привлекались блогеры, артисты, общественные деятели, предприниматели и многие другие. Все это позволило нам достичь того, что около 100 тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании», - прокомментировал Магомедали Ибрагимов.

По данным регионального Минстроя, лучшие результаты показал город Избербаш, где количество проголосовавших достигло 13291 человек.

 

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