Хаджи-Мурад Абашилов: «В Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается»

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» заявил о том, что в Дагестане активно представлено женское предпринимательство.

Интервью было посвящено первому в республике деловому форуму «Открытый Дагестан», который прошел в Каспийске в минувшую субботу. Участники мероприятия обсудили перспективы развития МСП в республике, стали зрителями федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, а также и сами поделилилсь успешными кейсами из бизнес-индустрии. А крупнейшие торговые, промышленные, энергетические и сельскохозяйственные компании представили на форуме свою продукцию.

«Для нас предприниматель Дагестана это человек, который обладает феноменальной компетенцией в плане выживаемости и взаимодействия в высококонкурентных условиях. Новые сферы внутри республики пока нам даются сложнее, а вот вовне мы идем лучше. Нужно отметить, в Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается», - отметил Хаджи-Мурад Абашилов.