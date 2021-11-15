ЗАМАНА - Хаджи-Мурад Абашилов: «В Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается»

Хаджи-Мурад Абашилов: «В Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается»

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15 ноября, 2021. Понедельник 17:08

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» заявил о том, что в Дагестане активно представлено женское предпринимательство.

Хаджи-Мурад Абашилов: «В Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается»
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Интервью было посвящено первому в республике деловому форуму «Открытый Дагестан», который прошел в Каспийске в минувшую субботу. Участники мероприятия обсудили перспективы развития МСП в республике, стали зрителями федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, а также и сами поделилилсь успешными кейсами из бизнес-индустрии. А крупнейшие торговые, промышленные, энергетические и сельскохозяйственные компании представили на форуме свою продукцию.

«Для нас предприниматель Дагестана это человек, который обладает феноменальной компетенцией в плане выживаемости и взаимодействия в высококонкурентных условиях. Новые сферы внутри республики пока нам даются сложнее, а вот вовне мы идем лучше. Нужно отметить, в Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается», - отметил Хаджи-Мурад Абашилов. 

 

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