В России стартовал «Культурный марафон», посвященный кинематографу

Ежегодная акция «Культурный марафон» стартовала 8 ноября и продлится до 10 декабря. Она приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Организаторы проекта — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс.

Цель «Культурного марафона» — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение.

Материалы теста подготовили эксперты КиноПоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

«Мы объявляем о начале уже третьей всероссийской акции "Культурный марафон". Министерство культуры вместе с Министерством просвещения и Яндексом проводят её ежегодно в рамках проекта "Культура для школьников". В этом году "Культурный марафон" посвящён кинематографу — 125 лет назад в России прошёл первый киносеанс. Так что приглашаем детей, родителей и учителей отправиться в увлекательное путешествие по миру кино. Для каждого возраста эксперты подготовили разные мультимедийные онлайн-тесты, поэтому интересно и познавательно будет абсолютно всем. Здесь не будет победителей и проигравших, а шанс получить приз — грамоту, сертификат и много других подарков — есть у каждого участника».

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия под любые свои увлечения, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. "Культурный марафон" помогает ребятам раскрыть творческий потенциал и делает учёбу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии, о великих фильмах, которые сильно повлияли на несколько поколений зрителей».

Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России:

«В этом году “Культурный марафон” выходит за рамки классических школьных предметов. Это логично продолжает миссию проекта — не проверять знания, а давать новые, вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать познанием. Кино — молодое искусство, близкое и понятное каждому. Полезно попробовать сделать просмотр фильмов частью образования, расширить кругозор ребят и стимулировать дискуссию об искусстве и творчестве. Эти навыки помогут школьникам и в учёбе, и в жизни».

Над тестом работали доцент кафедры драматургии кино ВГИКа и преподаватель Московской школы кино Всеволод Коршунов, режиссер и преподаватель детской школы Московской школы нового кино Тома Селиванова, журналист и основатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин-младший, главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова, а также другие редакторы КиноПоиска, методисты Яндекс.Учебника и эксперты образовательных проектов Яндекса.

Специально к “Культурному марафону” Яндекс.Учебник разработал онлайн-курс для педагогов “Как организовать дискуссию на уроке”. Он доступен в видео-формате, его можно посмотреть в любое удобное время. Учителя узнают, какие бывают дискуссии и как они помогают детям увлечься предметом и достигнуть результатов.

В курсе учителя найдут полезные комментарии психологов, которые помогут создать обстановку экологичного общения, а также полезные инструменты для работы с классом: видео, тексты, сценарии, чек-листы, рубрикаторы и анкеты самооценивания, оценочные и раздаточные материалы. Каждый учитель, прошедший курс, получит сертификат о повышении квалификации.

Первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.