ЗАМАНА - Вучич рассказал, что многому учится у Путина

Вучич рассказал, что многому учится у Путина

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15 ноября, 2021. Понедельник 15:16
Вучич рассказал, что многому учится у Путина
 Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у Владимира Путина.
Вучич рассказал, что многому учится у Путина
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В интервью для ютьюб-канала "Соловьев.Live" он отметил, что "неоднократно встречался с президентом Путиным и для Сербии это были всегда очень важные встречи". Вучич добавил, что в кабинете главы государства "уже неделями" идет подготовка к переговорам с российским лидером.
Как считает сербский президент, "Владимир Путин — это сила России".
 

"Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального", — пояснил он.

 
По словам Вучича, от Путина он всегда может "многое услышать" и приобрести опыт.

 

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