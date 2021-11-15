Вучич рассказал, что многому учится у Путина
- Автор Шахри
- 15 ноября, 2021. Понедельник 15:16
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у Владимира Путина.
В интервью для ютьюб-канала "Соловьев.Live" он отметил, что "неоднократно встречался с президентом Путиным и для Сербии это были всегда очень важные встречи". Вучич добавил, что в кабинете главы государства "уже неделями" идет подготовка к переговорам с российским лидером.
Как считает сербский президент, "Владимир Путин — это сила России".
"Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального", — пояснил он.
По словам Вучича, от Путина он всегда может "многое услышать" и приобрести опыт.
Последнее от Шахри
- Сергей Меликов рассказал Мишустину о ситуации с COVID-19 в Дагестане
- РЕКОМЕНДАЦИИ работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха
- Владимир Путин пообщался с победителем международного конкурса Саидом Азизовым
- В даргинском селе произошла стрельба
- В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР