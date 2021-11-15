ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

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15 ноября, 2021. Понедельник 11:03
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии.

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил военных моряков с 299-летием со дня образования Каспийской флотилии
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«Уважаемые дагестанцы! Сегодня исполняется 299 лет со дня образования Краснознаменной Каспийской флотилии – одного из старейших объединений Военно-Морского Флота России!

История этого праздника началась в 1722 году, когда Петр I издал указ о создании Каспийской военной флотилии. И вот уже почти три столетия каспийцы от поколения к поколению передают традиции мужества и стойкости, флотской дружбы и братства, достойно выполняют воинский долг, укрепляя обороноспособность Российского государства.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы преклоняемся перед подвигами моряков, которые отважно сражались под Севастополем, Керчью, Мариуполем и на других участках фронта, сопровождали транспорт с нефтью, военными грузами. Сотни моряков флотилии были награждены орденами и медалями, восемь из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Сегодня личный состав флотилии под легендарным Андреевским флагом после передислокации корабельных сил в Дагестан успешно выполняет сложные и ответственные учебно-боевые задачи в акватории Каспийского моря, требующие современных знаний и передовых профессиональных навыков, надежно обеспечивает безопасность южных рубежей, вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности государства. Для военнослужащих и членов их семей создаются комфортные условия: совершенствуется социальная инфраструктура, возводятся новые детские сады и школы, расширяется жилой фонд для военнослужащих, что позволяет экипажам кораблей и береговым силам флотилии ещё более эффективно и качественно выполнять свой воинский долг по обороне Каспийских рубежей.

Жители республики глубоко признательны морякам-каспийцам за добросовестное выполнение воинского долга. Мы по праву гордимся ими и верим – безопасность России в надежных руках!

В этот праздничный день искренне желаю всем, кто несет служебную вахту, крепкого здоровья, успехов в буднях военно-морской службы, в деле защиты морских рубежей России, а дагестанцам – мира и процветания!» – говорится в поздравлении.

 

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