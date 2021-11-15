Фестиваль культуры народов Дагестана прошел в Великом Новгороде

Гостями фестиваля стали врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, советник министра Магомед Магомедов, герой России Загид Загидов, с принимающей стороны – заместитель губернатора – руководитель Администрации губернатора Андрей Данилов, председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Виктор Лебедев и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.



Фестиваль организован в рамках реализации одноименного проекта новгородской некоммерческой организацией «Творческий центр «Территория успеха» при сотрудничестве с новгородской региональной общественной организацией народов Дагестана «Ватан». Проект направлен на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.



В программе фестиваля в Областной филармонии развернулась выставка об истории, традициях и культуре многонационального Дагестана. На ней были представлены костюмы народов Дагестана, литература народов республики и посвященные ей произведения, экспонаты, рассказывающие о природе, памятниках, промыслах и национальной кухне Дагестана. Центральное место на выставке занял баннер «Дагестанцы – Герои России». Также в выставке приняли участие создатели сувенирной лавки «Сувениры народов Дагестана» из Санкт-Петербурга.



Энрик Муслимов поприветствовал участников и гостей фестиваля от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и рассказал об истории образования Дагестана, упомянув о важных событиях и тяжелых периодах истории страны, когда дагестанцы, вместе с братскими народами России вставали на защиту ее государственности и когда, как в 1999 году, не дали врагам посягнуть на целостность нашего государства.



«Фестиваль, прежде всего, направлен на то, чтобы рассказать об истории и культуре республики, во-вторых, это налаживание культурных отношений между нашими субъектами. Нам есть в чем взаимодействовать: это и развитие туризма, и экономические отношения между нашими регионами. У нас есть необходимость в обмене опытом», – отметил руководитель Миннаца РД.



Он также добавил, что в интересах обоих субъектов – сотрудничество в сфере образования. Сегодня в Новгородском Государственном Университете обучается 168 студентов из Дагестана. Кроме того, месяц назад в рамках визита губернатора Новгородской области Андрея Никитина в Дагестан обсуждалась возможность реализации совместных проектов двух городов с богатой историей – Великим Новгородом и Дербентом.



Энрик Муслимов отметил, что Дагестан – самый многонациональный субъект России, поэтому узнать, в том числе, о культуре и традициях новгородцев, также необходимо.



В свою очередь Сергей Бусурин рассказал, что Великий Новгород активно сотрудничает с городами Дагестана.



«Великий Новгород и многие города Республики – древние муниципалитеты. У нас есть общие вопросы по памятникам культуры федерального значения, есть планы по образовательным школьным программам. Точки соприкосновения у нас есть, Дагестан для нас не далекий субъект, а друзья, с которыми мы всегда рядом», – подчеркнул Сергей Бусурин.



В концертной программе фестиваля с народными песнями и танцами выступили творческие коллективы из Великого Новгорода и районов области, а также Санкт-Петербурга.



Гостей фестиваля поприветствовал заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Андрей Данилов.



«Наши регионы разделяют тысячи километров, но у нас очень много общего. Новгородская земля и Дагестан – одни из древнейших территорий России, сыгравших важнейшую роль в ее истории. Поэтому мы должны больше знать друг о друге, сотрудничать, ездить в гости. Этот год – особенный для Дагестана. Исполняется 100 лет со дня образования Дагестанской автономной Советской социалистической республики. Век назад Дагестан на южной границе России, стал гарантом ее безопасности и стабильности. эта очень важная дата для наших народов», – подчеркнул Андрей Данилов.



От имени главы региона Андрей Данилов вручил Благодарственный адрес Губернатора Новгородской области врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрику Муслимову за активную просветительскую, культурную и общественную деятельность, направленную на укрепление межрегионального сотрудничества, сохранение межрегионального и межнационального мира и согласия на территории Новгородской области.



За большой вклад в обеспечение реализации на территории Новгородской области государственной национальной политики Благодарности председателя комитета по внутренней политике региона удостоены председатель Новгородской региональной общественной организации народов Дагестана «Ватан» Заирбек Меджидов, председатель НКО «Творческий центр «Территория успеха» Валентина Долгополова, директор Новгородского областного дома народного творчества Алевтина Помельникова, врачи Новгородской ЦГКБ травматолог Махач Кечулаев и хирург Магомед Шахабутдинов.