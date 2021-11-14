13 ноября в Историческом парке «Россия – моя история» состоялся первый табасаранский этнографический диктант. Мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Единый народ» («Саб халкь») – победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, при информационной поддержке газеты «Зори Табасарана» и содействии администраций Табасаранского и Хивского районов.

В фойе парка на этническом подворье, организованном представителями центральной библиотечной системы Табасаранского района, участники диктанта имели возможность ознакомиться с особенностями быта табасаранов – здесь была представлена домашняя утварь, различные виды керамической посуды, которым пользовались табасараны раньше, ковровые изделия, блюда традиционной кухни. Также были показы традиционные занятия – шерстепрядение, ткание ковра и т.д.

В диктанте приняли участие врио председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, врио министра юстиции Казимагомед Сефикурбанов, депутаты парламента Алаутдин Мирзабалев, Расим Гаджиагаев, главы администраци Табасаранского и Хивского районов, вузовская и научная интеллигенция, представители культуры, молодежных организаций, студенты.

Открывая мероприятие, председатель оргкомитета, главный редактор газеты «Зори Табасарана» Гюлахмед Маллалиев поприветствовал всех участников конкурса и поблагодарил их за участие в этнографическом диктанте. «Ваше присутствие на этом мероприятие – это дань памяти традициям, которые пришли к нам из глубины веков – табасараны всегда собирались вместе, когда нужно было решать важные, судьбоносные вопросы, касающиеся жизни народа или требовали широкого обсуждения. Актуальные вопросы стоят перед табасаранами и сегодня – это и забвение нами родной культуры, и стремительное сокращение числа людей, свободно говорящих на родном языке, недостаточная изученность истории народа и ряд других проблем. Поэтому нам всем нужно принимать посильное участие в жизни народа, в том числе и поддерживая такие инициативы, как проведение тотальных, этнографических и других видов диктантов, фестивалей национальной культуры» - заявил журналист. Он также рассказал о методике подбора вопросов для диктанта, процедуре его проведения и пожелал всем высоких баллов.

Врио вице-премьера Правительства Дагестана Нюсрет Омаров в своем выступлении подчеркнул значимость проведения этнографического диктанта в формировании интереса у молодежи к истории, традициям, культуре родного народа. Коснувшись вопроса сокращения числа говорящих на родном языке, он отметил, что внести перелом в сложившуюся ситуацию удастся только в том случае, если в семьях будут общаться на родном языке, так как самый важный фактор в усвоении языка, его изучении и сохранении – это создание речевой среды.

Выступая от имени депутатского корпуса, Алаутдин Мирзабалаев продолжил обсуждение ситуации с родными языками в республике. «С повсеместным внедрением коммуникационных технологий в нашу действительность, живое общение, в ходе которого и транслируется национальный опыт, усваиваются элементы народной культуры, традиции, заменяется общением виртуальным. Я конечно, не призываю лишать детей гаджетов и телефонов, но мы, родители, должны объяснять им, что помимо мира интернета, ютуба, социальных сетей, есть и другой мир – большой, живой, интересный, и от него нельзя отгораживаться, - сказал депутат.

Главы Хивского и Табасаранского районов Ярмет Ярметов и Магомед Курбанов поддержали выступления коллег, подчеркнув необходимость поддержки родной культуры на всех уровнях.

Диктант, в который были включены 50 вопросов на знание фольклора, различных обрядов и традиций, истории, быта, литературы, языка, промыслов табасаранского народа, продолжался в течение часа.

Своим мнением о диктанте после его завершения поделился доктор исторических наук, зав. кафедрой истории Дагестана ДГПУ Магомед Раджабов.

В этот же день, в рамках этнографического диктанта прошел шашечный турнир среди студенческой молодежи, а вечером команды различных вузов республики приняли участие в брейн-ринге на табасаранском языке.

С итогами этнографического диктанта можно будет ознакомиться на сайте газеты «Зори Табасарана» после проверки всех работ.