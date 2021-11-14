ЗАМАНА - Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

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14 ноября, 2021. Воскресенье 21:05
Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве

Руководитель проектов ATLAS Дарья Коваленко выступила с Видением мастер-плана в рамках образовательной программы Всероссийского конкурса проектов в сфере урбанистики и развития территорий.

Мастер-план развития Сулейман-Стальского района представили в Москве
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Выступление проходило на финальном модуле в Москве в формате мастер-класса для студентов и молодых специалистов из различных регионов России.

Дарья рассказала о составных блоках стратегии развития территории, на какие мировые и отечественные тренды важно ориентироваться в работе, описала практические подходы, полезные специалистам в сфере градостроительства и урбанистики. На примере мастер-плана пяти сел Сулейман-Стальского района, Дарья подчеркнула важность комплексного анализа территории, понимание идентичности места и вовлечения жителей в работу над мастер-планом.

Напомним, компания ATLAS при поддержке Благотворительного фонда «Умуд» и Администрации Сулейман-Стальского района разрабатывает мастер-план агломерации пяти соседствующих сел в Дагестане: Касумкента, Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала и Орта-Стала. Сулейман-Стальский район станет первым в России, который получит подобный документ — мастер-план по развитию сельской агломерации.
Главная цель мастер-плана — долгосрочное и устойчивое социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского района, способствующее формированию комфортной и привлекательной среды в соответствии с современными стандартами и запросами местных жителей. Мастер-план включает Комплексный анализ и состоит из Видения пространственного развития территории, Схемы благоустройства территории, Архитектурного регламента с элементами дизайн-кода. Видение было представлено российским и зарубежным экспертам на III Международном урбанистическом форуме в Махачкале. Узнать больше о мастер-плане можно на странице ruralagglomeration.buroatlas.com. Всероссийский конкурс проектов в сфере урбанистики и развития территорий посвящён вопросам развития молодых специалистов из архитектурной, градостроительной и урбанистической сферы, решения проблем недостатка социального окружения и развития профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Организаторами Конкурса выступают ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» и Общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

 

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