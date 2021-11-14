В Дагестане наращивают объемы приобретаемой сельхозтехники

В пятницу, 12 ноября, под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова состоялось заседание совета директоров АО «Дагагролизинг». Рассмотрены ряд вопросов деятельности компании, в том числе ход поставок сельскохозяйственной техники для нужд АПК Дагестана.

Открывая заседание, Шарип Шарипов отметил, что одной из ключевых тем аграрной повестки Дагестана является вопрос технической и технологической модернизации. Обеспеченность по отдельным видам техники остается недостаточной, особенно по таким позициям как машины для внесения удобрений, химической защиты растений, а также обработки почвы.

Благодаря предпринимаемым руководством республики мерам наблюдается заметная динамика роста объемов поставок сельхозтехники. Если, к примеру, в 2017 году сельхозтоваропроизводителями Дагестана было приобретено техники менее чем на 100 млн рублей, то в 2021 году уже на текущую дату приобретено сельхозтехники на 483 млн рублей. Или другой пример, если в 2016 году в Дагестане было приобретено всего 10 тракторов, то в 2020 году в республику поступили более 100 тракторов.

Наиболее активно идет приобретение техники с использованием существующих мер господдержки в районах, где наблюдается инвестиционная активность в сфере растениеводства. Так, в прошедшем 2020 году отличились товаропроизводители Кизлярского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского, Ногайского, Дербентского, Бабаюртовского, Гунибского и ряда других районов.

Далее было отмечено, что возможность приобретения техники через механизм лизинга является важной составляющей в черед мер государственной помощи в решении задач технического перевооружения сельского хозяйства. АО «Дагагролизинг» сумел выстроить эффективные взаимоотношения с АО «Росагролизинг», в 2021 году, по состоянию на сегодняшний день, в рамках федерального лизинга в Дагестан поступила техника на сумму более 150 млн рублей.

В сентябре текущего года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и АО «Росагролизинг», договоренность достигнута на встрече Главы РД Сергея Меликова с руководителем компании Павлом Косовым. Соглашение позволит решать актуальные задачи в сфере технической модернизации агропромышленной сферы республики.

Дождливые сентябрь и октябрь текущего года продемонстрировали необходимость принятия мер, в том числе и в части технической оснащенности, для обеспечения уборки урожая сельхозкультур в оптимальные сроки. В частности, востребованными оказались рисоуборочная техника и зерносушильное оборудование, а также виноградоуборочные комбайны.

В завершение заседания отмечена позитивная работа АО «Дагагролизинг» в решении задач, поставленных Правительством РД по обеспечению сельхозтоваропроизводителей Дагестана техникой и технологическим оборудованием. С каждым годом расширяются спектр поставляемой компанией сельхозтехники и оказываемых им механизированных услуг товаропроизводителям АПК. Подтверждением этого является тот факт, что АО «Дагагролизинг» недавно победил в конкурсе среди лизинговых компаний СКФО, сегодня сертификат победителя торжественно был вручен руководителю компании Чамсутину Мутуеву.