Полад Бюльбюль оглы вручил награды Мураду Кажлаеву и Магомедали Магомедову

Сегодня, 12 ноября, Глава Дагестана Сергей Меликов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы посетил Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей, где прошла встреча с ее художественным руководителем и директором, народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым.

Полад Бюльбюль оглы от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву «Почетный диплом Президента Азербайджана» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Ранее композитор также был награждён орденом «Достлуг» («Дружба») за плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в области музыкального искусства между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

«Ваше творчество занимает достойное место в истории советской и российской музыкальной культуры. Будучи многогранным и полным ярких идей человеком, вы работали в разных жанрах и стилях, создавая произведения, которые уже сегодня по праву считаются классикой. В Азербайджане, где прошло ваше детство и юность, где вы учились и постигали азы мастерства, вас любят и высоко ценят», – зачитал приветственный адрес от Ильхама Алиева Чрезвычайный и Полномочный Посол.

«Огромное спасибо за внимание и награду. Это большая честь для меня, когда руководители такого уровня интересуются нашей школой и бытом. Для меня Азербайджан – это действительно большая жизнь и большая планета. Особенно я стал это замечать в последние годы, с возрастом. Я действительно вырос в прекрасной республике», – поделился своими воспоминаниями об Азербайджане Кажлаев, отметив большой исторический и культурный потенциал этого государства. При этом он высоко оценил творчество азербайджанских исполнителей и композиторов, в том числе и Полада Бюльбюль оглы.

Отдельные слова благодарности народный артист СССР озвучил в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева и передал в музей посольства соседнего государства уникальный документ – письмо Гейдара Алиева, написанное им лично в 1993 году.

Сергей Меликов в свою очередь также поздравил выдающегося земляка с высокой наградой: «Все мы в Дагестане живем дружно, в том числе благодаря тем замечательным деятелям искусства, которые в песнях, музыке, стихах нас всех объединяют. Это относится и к Мураду Магомедовичу, и к Поладу Бюльбюль оглы. Хотел бы поблагодарить Ильхама Гейдаровича за внимание к нашим героям и передать ему самые добрые пожелания», – сказал Глава Дагестана и вместе с тем отметил, что нужно дальше развивать школу одарённых детей, делая ее достоянием будущего.

Также в ходе встречи обсудили возможность обмена между детскими творческими коллективами Дагестана и Азербайджана.

В этот же день Полад Бюльбюль оглы вручил орден «Достлуг» Почетному Председателю Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедову. Во встрече принял участие Глава Дагестана Сергей Меликов.

Магомедали Магомедов выразил благодарность Президенту Азербайджана за высокую оценку своей деятельности по укреплению дружбы между народами России и Азербайджана: «Награждение меня орденом я рассматриваю как знак уважения к многонациональному дагестанскому народу. Наша дружба – давняя. Она всегда была братская и прошла суровые испытания. Прошу передать Президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу мое глубокое уважение и пожелания здоровья и успехов. Я уверен, под его руководством трудолюбивый азербайджанский народ добьется еще больших и высоких результатов в социально-экономическом и духовном развитии».

Также Магомедали Магомедов поблагодарил Полада Бюльбюль оглы за теплое отношение к дагестанскому народу: «В вашем лице дагестанцы видят своего друга, полномочного представителя азербайджанского народа. Я желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья и больших успехов в творческой деятельности и в дипломатии».

Напомним, орденом «Достлуг» Азербайджанской Республики награждаются граждане Азербайджана и иностранные граждане за особый вклад в развитие дружественных, экономических и культурных отношений между Азербайджаном и иностранным государством, а также за укрепление международной дружбы.