Мемориал защитникам Отчества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести в Великой Отечественной войне открыли в Каспийске

В пятницу, 12 ноября, в Каспийске торжественно открыли Мемориал защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».

В церемонии приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ, генерал-полковник Николай Юрьев, генерал армии Владимир Исаков.

Среди участников митинга также – члены регионального Правительства, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Каспийской флотилии, Пограничного Управления ФСБ России, представители Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, жители республики и гости из других регионов, члены ветеранских, молодежных, общественных организаций.

Более 87 тысяч сыновей и дочерей Дагестана навечно оказались в скорбных списках безвозвратных потерь Великой Отечественной войны, 74 воина Дагестана удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России, 8 – стали полными кавалерами ордена Славы, тысячи дагестанцев награждены боевыми орденами и медалями, отмечены государственными наградами за трудовые подвиги.

При поддержке ФСБ и Министерства обороны РФ с 2007 года реализуется Всероссийская благотворительная программа «Молчаливое эхо войны», а с 2009-го в местах наиболее ожесточенных сражений, проявлений фактов массового героизма и в память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сооружаются мемориалы памяти.

Появление памятника в Каспийске стало возможным благодаря инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, а также директора ФСБ РФ, генерала армии Александра Бортникова и Главы РД Сергея Меликова.

«Сегодня мы с вами открываем памятное сооружение, посвященное защитникам нашей Родины – миллионам искалеченных судеб, погибших на фронтах, загубленных в концлагерях, умерших от голода и бомбёжек. С июня 1941-го прошло восемь десятилетий, выросли правнуки тех, кто в ту годину стеной встал на защиту Отчизны. Но и сегодня наши сердца по-прежнему накрывает болью за них.

Ответом захватчикам стало духовное единство нашего многонационального народа, его сплочённость, вера в торжество справедливости. И ради этой веры наши отцы и деды вынесли все, прошли через горе, страдания и смерть, одержали поистине Великую Победу в «Священной войне», – отметил в своем выступлении Сергей Меликов.

Глава Дагестана напомнил собравшимся, что для истории страны это было переломным событием, в котором проявилась сущность ее многонационального народа, его природа и дух независимо от национальности или религии – все защищали вечные ценности добра, справедливости и свободы.

Особые слова признательности руководитель региона выразил Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», которая многие годы ведет важную работу по увековечению мужества и героизма многонационального народа на разных территориях Родины, военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Местом установки памятного мемориала, по его словам, неслучайно выбран город Каспийск, жители которого в годы войны не только доблестно сражались на передовой, но и ковали Победу в тылу.

«Нам важно сегодня сохранить эту неразрывную связь поколений. И она продолжается: сегодня в Каспийске базируется Краснознаменная Каспийская флотилия», – подчеркнул Меликов, уточнив, что именно здесь видна преемственность поколений тех, кто защищал страну в 40-е, и тех, кто сегодня готов в любой момент выйти на рубежи для защиты нашей страны от любого внешнего агрессора.

Сергей Меликов убежден, что общий долг для всех россиян – сделать так, чтобы не прерывалась историческая память о Победе, чтобы потомки всегда помнили, как много жизней отдано за право быть свободной и единой страной.

«Мы обязаны сохранить и передать эту память и суровую правду о тех днях, дух и смысл нашей Победы, чтобы в памяти народной навеки осталось поколение, шагнувшее в бессмертие победителей, самоотверженно сражавшихся за Родину и с честью отстоявших ее свободу и независимость. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины!», – сказал Сергей Меликов.

Генерал-полковник Николай Юрьев, назвав битву за Кавказ примером стойкости, героизма и мужества, отметил, что Дагестан кровью и потом заслужил этот мемориал.

«Гитлеровцы рвались заполучить доступ к нефти Каспия, они собирались сделать здесь плацдарм для дальнейших своих преступлений. Им навстречу встала советская армия, которая, героически сражаясь, отстояла Кавказ. Более 300 тысяч фашистов было уничтожено здесь. Каспийская флотилия – легендарная. Она перевезла более миллиона человек, 1,5 млн тысяч тонн нефтепродуктов. Когда была объявлена мобилизация, все семьи Дагестана пришли на призывные пункты. Дагестан за короткий срок перепрофилировал 100 предприятий, которые стали выпускать продукцию для фронта, собрали деньги, на которые было построено 3 бронепоезда, 4 авиаэскадрильи, танковая колонна. Здесь были построены госпитали. Военные разведчики на Кавказе также проявили чудеса мужества. Считаю, что Дагестан кровью и потом заслужил этот памятник. Вспомним всех поименно, вечная слава погибшим», – заключил он.

По словам генерала армии Владимира Исакова, те, кого нет сегодня, показали в годы Великой Отечественной войны героизм и преданность присяге: «Наша с вами задача помнить об этом всегда. Молодое поколение должно знать, какой ценой досталась нам эта свобода. 180 тысяч человек ушло на войну, 90 тысяч из них не вернулись. Каждый дом знает, что такое потеря. Мы с уважением относимся к тем, кто остался с нами сегодня. Нужно направить все усилия, чтобы правильно воспитать молодежь. Ведь, именно от подрастающего поколения зависит, как будет развиваться наша страна», – подчеркнул генерал армии.

Ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны Муса Багаудинов поблагодарил всех, кто причастен к возведению мемориала, за сохранение памяти о трагических событиях и тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Самому Мусе Мусаевичу к началу войны было только 17 лет. Свою службу он начал в составе пулеметного взвода в Гродно, и только в марте 1945 года, получив ранение, был демобилизован.

Церемония открытия памятника прошла под звуки военного марша и залпы торжественного салюта. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу, и первым стал почетный караул Каспийской флотилии и Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан с гирляндой Памяти. Одновременно с борта кораблей, выстроенных в акватории Каспия, на воду были спущены венки. Также память погибших была почтена минутой молчания.

Сегодняшнее событие, отметил в завершение Сергей Меликов, подчеркивает значимость народов Дагестана, людей всех национальностей и конфессий, их заслугу в Великой Победе.

Делясь впечатлениями о самом мемориале, Сергей Меликов заметил, что организовано его возведение было в довольно короткие сроки: «Он просто замечательный. Мемориал отличается от традиционных обелисков. Выход на четыре стороны – это приглашение к участию в этой памяти людей со всех четырех сторон света, немаловажен и купол, который имеет символическое значение для присутствующих в Дагестане конфессий. Это хороший подарок не только Каспийску, но и Дагестану. В республике вопросы военно-патриотического воспитания давно и широко не только обсуждаются, но и решаются. Наша главная идеология сегодня – это патриотизм, ответственность за нашу историю и стремление эту историю продолжать», – сказал глава региона.