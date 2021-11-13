Владимир Владимирович, позвольте последний вопрос предоставить возможность задать Саиду Азизову. Это наш участник, тоже победитель, участник одной из команд, которая называется «Продам гараж», которая первой презентовала свои решения. Саид у нас из небольшого городка Дагестана – из Каспийска, он ученик 11 класса средней образовательной школы № 2 города Каспийска. Видимо, в Каспийске есть хорошие учителя, если воспитывают таких прекрасных ребят, которые являются победителями. Саид, пожалуйста, Вам слово. С.Азизов: Здравствуйте! В нашем небольшом городе нет таких образовательных организаций, как, например, в Севастополе «Кванториум» и «Технолидеры», не проводятся соревнования в сфере IT и в робототехнике, это очень обидно. Я знаю, что по Вашему указу был создан прекрасный учебный центр «Сириус» в Сочи. И, собственно, вопрос: не планируется ли в небольших городах создание подобных учебных центров или, может быть, какого-либо единого онлайн-ресурса, на котором каждый желающий сможет обучиться основам программирования искусственного интеллекта абсолютно бесплатно? В.Путин: Что касается «Кванториумов», то, действительно, сеть подобных структур развивается, и мы будем делать это дальше. К сожалению, здесь нам нужно решить сначала первую на этом этапе тривиальную задачу – нужно обеспечить все наши школы, все наши населенные пункты, в том числе и малые, широкополосным, быстрым интернетом, скоростным интернетом. Без этого решать задачи, которыми вы занимаетесь, просто невозможно. Это первая задача, и она государством решаться обязательно будет. У нас план есть определенный, Вы наверняка об этом знаете тоже, обеспечения всех наших школ широкополосным, скоростным интернетом по годам. Причем это не где-то там, в отдаленной перспективе, а прямо в этом году, в следующем, до 2024 года. Практически мы должны завершить эту работу в ближайшие два-три года, и самый большой шаг должен быть завершен как раз в этом, 2021 году. Но Вы правы, безусловно: решая эту задачу, мы должны думать и о том, как организационно обеспечить эту работу, создать для молодых людей, для ребят в старших классах и, может быть, более младшего возраста возможность заниматься своим любимым делом, заниматься высокими технологиями, искусственным интеллектом. Тем более – в самом начале же мы говорили – уже даже школьники младших классов показывают такие результаты, которые взрослых людей удивляют. Мы обязательно будем эту программу развивать и дальше. *Что касается Каспийска – город замечательный, давайте отдельно поговорим, Дагестан этого заслуживает, чтобы, не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время.* С.Азизов: Спасибо.
Владимир Путин пообщался с победителем международного конкурса Саидом Азизовым
- Автор Шахри
- 13 ноября, 2021. Суббота 16:54
"Замана" полностью публикует часть из стенограммы конференции по искусственному интеллекту с участием президента России Владимира Путина, где он пообщался с победителем международного конкурса по искусственному интеллекту, учеником 11 класса из Каспийска Саидом Азизовым.
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