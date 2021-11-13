Владимир Путин пообщался с победителем международного конкурса Саидом Азизовым

Владимир Владимирович, позвольте последний вопрос предоставить возможность задать Саиду Азизову. Это наш участник, тоже победитель, участник одной из команд, которая называется «Продам гараж», которая первой презентовала свои решения. Саид у нас из небольшого городка Дагестана – из Каспийска, он ученик 11 класса средней образовательной школы № 2 города Каспийска. Видимо, в Каспийске есть хорошие учителя, если воспитывают таких прекрасных ребят, которые являются победителями. Саид, пожалуйста, Вам слово. С.Азизов: Здравствуйте! В нашем небольшом городе нет таких образовательных организаций, как, например, в Севастополе «Кванториум» и «Технолидеры», не проводятся соревнования в сфере IT и в робототехнике, это очень обидно. Я знаю, что по Вашему указу был создан прекрасный учебный центр «Сириус» в Сочи. И, собственно, вопрос: не планируется ли в небольших городах создание подобных учебных центров или, может быть, какого-либо единого онлайн-ресурса, на котором каждый желающий сможет обучиться основам программирования искусственного интеллекта абсолютно бесплатно? В.Путин: Что касается «Кванториумов», то, действительно, сеть подобных структур развивается, и мы будем делать это дальше. К сожалению, здесь нам нужно решить сначала первую на этом этапе тривиальную задачу – нужно обеспечить все наши школы, все наши населенные пункты, в том числе и малые, широкополосным, быстрым интернетом, скоростным интернетом. Без этого решать задачи, которыми вы занимаетесь, просто невозможно. Это первая задача, и она государством решаться обязательно будет. У нас план есть определенный, Вы наверняка об этом знаете тоже, обеспечения всех наших школ широкополосным, скоростным интернетом по годам. Причем это не где-то там, в отдаленной перспективе, а прямо в этом году, в следующем, до 2024 года. Практически мы должны завершить эту работу в ближайшие два-три года, и самый большой шаг должен быть завершен как раз в этом, 2021 году. Но Вы правы, безусловно: решая эту задачу, мы должны думать и о том, как организационно обеспечить эту работу, создать для молодых людей, для ребят в старших классах и, может быть, более младшего возраста возможность заниматься своим любимым делом, заниматься высокими технологиями, искусственным интеллектом. Тем более – в самом начале же мы говорили – уже даже школьники младших классов показывают такие результаты, которые взрослых людей удивляют. Мы обязательно будем эту программу развивать и дальше. *Что касается Каспийска – город замечательный, давайте отдельно поговорим, Дагестан этого заслуживает, чтобы, не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время.* С.Азизов: Спасибо.