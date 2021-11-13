ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

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13 ноября, 2021. Суббота 00:45
В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ

Сегодня под руководством врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Манвела Мажонца состоялось рабочее совещание по вопросам организации работы поставщиков информации в Государственную информационную систему ЖКХ.

В Правительстве Дагестана обсудили промежуточные итоги размещения сведений в ГИС ЖКХ
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В обсуждении приняли участие руководитель Государственной жилищной инспекции РД Сергей Касьянов, врио министра энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов и главы администраций муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая совещание, Манвел Мажонц подчеркнул, что показатели республики по размещению информации в ГИС ЖКХ невысокие.

«На сегодняшний день поставщиками информации в системе размещено 78,4 % договоров управления, уставов ТСЖ и ЖСК, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 10,7 % договоров с оператором ТКО, заключенных с собственниками помещений в многоквартирных домах, 80,4%  договоров ресурсоснабжения, заключенных с собственниками жилых домов, в том числе домов блокированной застройки и всего 1,8% договоров с оператором ТКО, заключенных с собственниками помещений жилых домов, в том числе домов блокированной застройки», - отметил врио вице-премьера.

Подробнее о проводимой работе и промежуточных итогах надзора за осуществлением регистрации в ГИС ЖКХ органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих техническое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также размещение в ГИС ЖКХ сведений о договорах на предоставление ЖКУ, выступил руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов.

«Согласно представленным администрациями муниципалитетов данным в республике наполняемость информацией ГИС ЖКХ оставляет желать лучшего. Что касается регистрации в ГИС ЖКХ органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих техническое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, то с 1 января 2022 года планируется перевод в электронный формат услуг по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также по предоставлению информации на базе ГИС ЖКХ.

Расхождение между фактическим количеством жилого фонда и информацией     в ГИС ЖКХ обусловлено некорректно размещёнными домами ресурсоснабжающими организациями и дублированием аннулированных объектов адресации, ранее размещенных в системе, которые составляют 904 многоквартирных домов, 30 домов блокированной застройки и 33186 индивидуальных жилых строений.

Администрациями городских округов и муниципальных районов не завершены работы по актуализации жилого фонда с внесением актуальных объектов адресации в ФИАС и ГИС ЖКХ», - доложил Касьянов.

В рамках совещания далее с  предложениями по популяризации ГИС ЖКХ среди жителей республики выступил и врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов.

Заслушав доклады участников совещания, Манвел Мажонц поручил всем заинтересованным сторонам до 29 ноября упорядочить работу по размещению информации в ГИС ЖКХ и довести загрузку данных до 100 процентов. Госжилинспекции РД совместно с администрациями городов и районов поручено усилить контроль за полнотой и достоверностью сведений, размещаемых в ГИС ЖКХ.

 

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