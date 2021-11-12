Как пройдет Географический диктант 2021 в Дагестане

Организатором этого масштабного мероприятия в седьмой раз станет Русское географическое общество. В нынешнем году Диктант пройдёт в очной и дистанционной (онлайн) формах, у каждой из которых – свои возможности и нюансы.

В Махачкале сформировано несколько площадок для проведения Геодиктанта – 2021, главной из них выступит медиа-парк «Россия – моя история».

Местом проведения географического диктанта в республике в этом году так же станут Чиркейская ГЭС, другие гидроэлектростанции "РусГидро", целый ряд сельских и городских школ, гарнизоны Минобороны РФ, библиотеки, музеи и другие учреждения. Всего в Дагестане по состоянию на 9 ноября зарегистрированы 62 площадки Геодиктанта.

В Географический диктант – 2021 войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов – «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию. На многих площадках Геодиктанта его организаторы собираются провести различные конкурсы и викторины, победители которых получат специальные призы.

Как стать участником Географического диктанта

Чтобы влиться в ряды участников масштабной акции, надо зарегистрироваться на любом пункте проведения Диктанта. Для этого надо войти на сайт dictant.rgo.ru, найти раздел «География диктанта», выбрать удобную для себя площадку и нажать «Подробнее». На этой странице будущий участник акции найдёт полезную информацию организационного характера: условия, контакты, способы, порядок регистрации, сведения о количестве мест, данные о доступе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Когда стартует Географический диктант

Географический диктант стартует 14 ноября в 12:00 (местное время площадки). Однако на некоторых площадках, где будут проводится дополнительные развлекательно-познавательные мероприятия с розыгрышем призов, сбор участников диктанта может начинаться раньше установленного по стране времени. Так, например, на центральной площадке Геодиктанта в Махачкале (медиа-парк "Россия – моя история") конкурсные мероприятия начнутся с 11:00. Поэтому организаторы этой площадки открывают двери для всех желающих посетить медиа-парк и Геодиктант уже в 10:00.

В этот день (14 ноября) Геодиктант пройдёт как в очном, так и дистанционном форматах. Возможности дистанционного (онлайн) формата, в отличие от очного варианта, гораздо шире. Участники, выбравшие онлайн, смогут ответить на вопросы диктанта в любой, удобный для себя день, начиная с 14 ноября и заканчивая 28-м числом.

Очный формат

Очный вариант участия, несмотря на удобство дистанционного формата, по-прежнему считается самым простым и привычным. Чтобы стать его участником, нужно найти на сайте свой регион, удобную площадку открытого типа и зарегистрироваться на ней. 14 ноября незадолго до начала (12:00 по местному времени) прийти с документом, который удостоверит личность. На некоторых площадках, где будут проводиться викторины с вручением подарков и призов, как это, например, будет сделано на главной дагестанской площадке в Махачкалинском Историческом парке "Россия – моя история" (пр. Имама Шамиля, 31г).

Сразу после завершения Диктанта каждому должны выдать свидетельство о том, что он участвовал во всероссийской акции. Итоги испытания начнут публиковать на сайте dictant.rgo.ru, начиная с 6 декабря этого года. Узнать свой результат можно также с использованием 13-значного идентификационного номера либо через QR-код со второй части бланка (его можно отсканировать с помощью ручного электронного устройства).

В случае ухудшения эпидемической обстановки организаторы оставляют за собой право провести диктант в дистанционном режиме. Об изменении формата они должны оповестить всех зарегистрированных участников, прислав им ссылку для доступа к материалам акции.

Дистанционный формат

Этот формат введён в прошлом году. От очного он отличается только фактором присутствия. Писать его можно, находясь в домашних условиях. Все, что понадобится – это регистрация и возможность выхода в интернет. Выбрать любую площадку открытого типа с удалённым форматом работы и зарегистрироваться на ней в качестве участника также можно на сайте диктанта dictant.rgo.ru. Организаторы напоминают, что Геодиктант будут писать по местному времени нахождения площадки.

При проведении Геодиктанта все площадки будут учитывать текущую эпидемиологическую обстановку и придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.