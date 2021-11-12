В Дагестане пройдет Всероссийский форум «Формула согласия»

Данный форум является единственной в стране площадкой для консолидации и обмена опытом специалистов, занимающихся профилактикой идеологии терроризма в молодежной среде. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Мероприятие пройдет в офлайн и онлайн форматах. В формате онлайн образовательные лекции и мастер-классы будут транслироваться на платформе Zoom. В рамках работы форума пройдут пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по следующим основным секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность». В качестве спикеров будут приглашены представители научного общественного сообщества и специалисты в области профилактики и противодействия идеологии терроризма и экстремизма. К участию в форуме приглашаются сотрудники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, специалисты по работе с молодежью подведомственных учреждений регионального и муниципального уровней, а также сотрудники других органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде. Регистрация проходит в автоматизированной информационной системе АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) в срок до 20:00ч 15 ноября. Дополнительную информацию о форуме можно получить по телефону: +7 988 449-70-03 (Магомедтагир Даязиев).