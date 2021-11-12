ЗАМАНА - Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

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12 ноября, 2021. Пятница 13:40
Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»

12 ноября в Каспийске состоялось открытие мемориала защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Николай Юрьев: «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества»
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В торжественном мероприятии принял участие и руководитель Департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ генерал-полковник Николай Юрьев. Обращаясь к присутствующим, генерал-полковник вспомнил заслуги дагестанцев в годы Великой Отечественной войны. «Битва за Кавказ — это пример стойкости, героизма и мужества. Гитлеровцы рвались заполучить доступ к нефти Каспия, они собирались сделать здесь плацдарм для дальнейших своих преступлений. Им навстречу встала советская армия, которая путем многочисленных жертв, героически сражалась и отстояла Кавказ. А потом отсюда уже пошли в наступление. Более 300 тысяч фашистов были уничтожены здесь. Каспийская флотилия легендарна. Она перевезла более миллиона человек, 1,5 млн тысяч тон нефтепродуктов. За короткий срок был проложен нефтепровод по дну Каспия в Астрахань. Это всё было сделано во имя победы. Когда была объявлена мобилизация, все семьи Дагестана пришли на призывные пункты. Дагестан за короткий срок перепрофилировал 100 предприятий, начавшие выпускать продукцию для фронта, собрали деньги, на которые было построено 3 бронепоезда, 4 авиа эскадрильи, танковая колонна. Здесь были построены госпитали. Военные разведчики на Кавказе также проявили чудеса мужества. <…> Я считаю, что Дагестан кровью и потом заслужил этот памятник. Вспомним всех поименно, вечная слава погибшим», — заключил он.

 

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