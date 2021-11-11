Сергей Меликов: ограничительные меры нацелены на сохранение жизни людей

Глава Дагестана отметил, что на тепловой карте РФ по эпидситуации на информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» Дагестан обозначен желтым цветом. Это свидетельствует об относительно стабильной ситуации с заболеваемостью: республика входит в число 6 субъектов с самым низким числом заболевших за последние 7 суток – показатель составляет от 31 до 90 случаев на 100 тысяч населения. Однако, акцентировал внимание Меликов, прирост заболевших все еще продолжается, и потому можно лишь говорить об относительной стабильности по сравнению с другими регионами.

«Несмотря на то, что среднесуточный темп прироста заболеваемости почти в 2 раза ниже, чем по показателям начала августа, мы с вами не можем сегодня говорить, что этот прирост не будет продолжаться. Благодаря усилиям наших врачей мы почти вдвое сократили количество пациентов стационаров (2 504 человека на 9 ноября против 5 759 человек на 3 августа). Это подтверждает правильность решения Главы государства об установлении нерабочих дней на прошлой неделе. Безусловно, имеющиеся тенденции – это результат того, что нами был принят ряд упреждающих мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Но эти факты не должны служить поводом для смягчения определенных мер», – сказал Меликов.

Еще раз напомнив, что на сегодня в регионе по-прежнему число заболевших превышает число выздоравливающих, руководитель субъекта констатировал – пандемия не побеждена, появляются новые штаммы.

О дистанционном обучении



Об этом свидетельствует и события в других регионах, ряд которых был вынужден продлить режим нерабочих дней, вводить дистанционное обучение в образовательных учреждениях. «Мы пока этого избегаем. Если эти меры будут приняты, то только тогда, когда станут результатом необратимости заболеваний в Дагестане. И все об этом будут предупреждены. Все мы с вами должны понимать, что у нас тысячи людей находятся в стационарах, проходят лечение амбулаторно. Ежедневно гибнут люди. И наша общая задача – ни в коем случае не допустить неконтролируемого всплеска заболеваемости», – обратился к дагестанцам Сергей Меликов.

Глава субъекта заявил, что доказавшие свою эффективность меры должны быть продолжены, в том числе режим ограничений, и отметил, что введенный на сегодня в Дагестане режим менее строг, чем в большей части регионов страны.

Говоря о росте темпов вакцинации, Сергей Меликов связал это с принятыми решениями, в том числе с введением системы QR-кодов: с 30 октября по 7 ноября вакцинировано более 63 тыс. человек – это почти столько же, сколько привито за весь сентябрь текущего года.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших дальнейших действий в случае возможного ухудшения эпидобстановки», – сказал Меликов, сообщив, что в стационарах региона на сегодня более 600 резервных коек.

Темпы тестирования

Кроме того, в Дагестане обеспечивается уровень тестирования, превышающий норматив, установленный постановлениями Главного государственного санитарного врача России. В республике показатель тестирования на 9 ноября составляет 211,6 на 100 тыс. человек, норматив по стране – 200 на 100 тыс.

Вместе с тем Сергей Меликов напомнил о необходимости наращивания темпов тестирования – до уровня 300 на 100 тыс. человек. Это, убежден глава региона, обеспечит еще более качественный подход к своевременному выявлению болезни. При этом было отмечено, что из бюджета республики выделены средства на приобретение 100 тыс. экспресс-тестов, первая партия приобретенных тестов уже поступила и распределена между медучреждениями. «Поручаю Министерству здравоохранения активизировать работу в данном направлении. При необходимости, Правительству – предусмотреть дополнительные средства на приобретение экспресс-тестов. Если решения будут приниматься с учетом корректировки реализуемого бюджета, прошу не затягивать с ними. Также прошу активизировать мероприятия профилактического характера: необходимо поддерживать высокий уровень плановой диспансеризации, профилактических медицинских осмотров», – сказал Глава Дагестана.

Поддержка МСП

Отдельно остановился руководитель региона на поддержке бизнеса и предложил обсудить вопрос, касающийся заявлений предпринимательского сообщества в части снятия ограниченного посещения общественных заведений по QR-кодам. «Я уже подписал соответствующий документ о том, что мы продлеваем на следующий год поддержку малого и среднего предпринимательства. Давайте подумаем, какие еще формы помогут сохранить занятость населения в этой сфере, но не за счет жизни и здоровья граждан. Прибыль не должна ставиться превыше всего», – сказал Меликов.

В рамках Оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов доложил о ситуации с COVID-19. Так, в регионе на сегодня зарегистрировано более 57 тыс. случаев с подтвержденным COVID-19. По его словам, темпы роста заболеваемости в Дагестане ниже общероссийских. Наибольший удельный вес заболевших, сообщил Павлов, приходится на безработных – 45%. 60% предполагаемых источников инфекции приходится на родственников – домашние очаги заражения.

Говоря о системе QR-кодов, Павлов заметил, что она работает в необходимом формате только в Махачкале и Каспийске, в остальных муниципалитетах ситуация относительно хуже. В связи с этим он призвал глав муниципалитетов усилить работу и отметил, что, согласно распоряжению Правительства РФ, муниципалитеты могут создать уполномоченные органы в области защиты населения и территории от ЧС, которые имеют возможность составлять материалы на основании решения оперативного штаба.

«Переболевшие коронавирусной инфекцией, а также вакцинированные и ревакцинированные наименее подвержены заболеванию. Даже в том случае, когда новый штамм находит возможность обходить вакцину, болезнь переносится в легкой форме», – прокомментировал Меликов, добавив, что QR-код сегодня – требование жизни, на его использование перешел весь мир.

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева отметила, что нынешнюю ситуацию еще сложно назвать «плато». По ее словам, прирост умерших за прошлую неделю составил 4,1% по стране, по республике – 0,4%. При этом фиксируется еженедельное увеличение госпитализаций. Летальность от COVID-19 в регионе составляет 3,1%. В 86% случаев умирают граждане старше 60 лет, в 34% – старше 80 лет. «Люди преклонного возраста – наиболее уязвимый контингент. Количество вакцинированных старше 60-ти лет также остается низким – 26%», – сообщила Беляева.

Сегодня в республике развернуто свыше 3,1 тыс. коек, лечение получают более 2,4 тыс. человек. При этом в регионе имеется 20% резервных коек.

Докладывая о ходе вакцинации, Беляева заявила, что на сегодня привито 38% подлежащих вакцинации жителей республики. Касательно самой вакцины она добавила, что в ближайшее время ожидается поставка 55 тысяч доз «Спутник Лайт». Также ожидается к концу недели дополнительная поставка ПЦР-тестов в количестве 95 тысяч штук.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов рассказал о проводимой с предпринимателями работе по разъяснению решений Оперштаба. «Были разные оценки от представителей бизнеса, но, тем не менее, пришли к мнению, что эти вынужденные меры необходимы. Предприниматели, как и все граждане, понимают, что ситуация сложная», – отметил Далгатов.

Сергей Меликов со своей стороны напомнил, что эти меры направлены на сохранение жизни людей и поблагодарил предпринимательское сообщество за поддержку и понимание тех решений, которые обеспечивают здоровье и благополучие дагестанцев.

«Меры, которые мы приняли, своевременные, правильные. Они помогают удерживать ситуацию под контролем. Мы продолжаем сохранять темпы тестирования. При этом нужно стремиться к их увеличению – до 300 на 100 тысяч человек, потому что при этих темпах сможем наибольшее количество людей вывести из-под угрозы средней и тяжкой формы заболевания. И продолжаем сохранять темпы вакцинации», – заключил глава региона, добавив, что ограничительные меры остаются прежние.