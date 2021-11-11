В Махачкале пройдет полуфинал конкурса "Управляй"

11 ноября 2021 г. в Северо-Кавказском федеральном округе состоится полуфинал кубка по менеджменту для студентов «Управляй!», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдёт в очно-заочном формате с участием студентов Северо-Кавказского федерального округа, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе.

В этом году в полуфинале Кубка «Управляй!» от Северо-Кавказского федерального округа примут участие 59 человек из Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края и Чеченской Республики, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Студенты, принимающие участие очно, будут приглашены на очные площадки: центр «Мой бизнес» в городе Махачкала и Северо-Кавказский институт управления – РАНХиГС в городе Пятигорск. Для студентов, которые примут участие в заочном формате, будет организована онлайн-трансляция проведения полуфинала.

В процессе соревнований конкурсанты проверят свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период будут принимать по 75 управленческих решений и заниматься планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценят приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тест на определение метанавыков и тест на определение будущего образовательного маршрута участника. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.